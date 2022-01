Korčok o CoFoE: Dezinformátori ponúkajú o EÚ polopravdy, my fakty

Bratislava 27. januára (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa vo štvrtok v Bratislave stretol s podpredsedníčkou Európskej komisie pre demokraciu a demografiu Dubravkou Šuicovovou. Hlavnou témou rozhovoru bola Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE). Šuicová je spolupredsedníčkou jej Výkonnej rady. Agentúre TASR poskytol informácie zo stretnutia komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



CoFoE je sériou občianskych konzultácií a dialógov v 27 členských štátoch Európskej únie, ako aj na plenárnych zasadnutiach v sídle Európskeho parlamentu v Štrasburgu.



"Zatiaľ čo dezinformátori komunikujú polopravdami a negatívnymi emóciami, my argumentujeme faktmi, pozitívnymi príkladmi a osobnými príbehmi o tom, že členstvo v EÚ je pre Slovensko a jeho občanov jednoznačným prínosom," zdôraznil Korčok.



Slovenské ministerstvo zahraničných vecí opakovane vyzýva občanov, aby využili príležitosť vyjadriť svoj názor na budúcnosť Európy prostredníctvom digitálnej platformy futureu.europa.eu, ktorá je dostupná aj v slovenčine.



"V ďalšej etape Konferencie o budúcnosti Európy považujem za nesmierne dôležité, aby odporúčania občanov boli náležite vyhodnotené a reálne sa pretavili do fungovania Únie. Len tak bude mať táto celoeurópska debata zmysel," dodal Korčok.



CoFoE bude do jari 2022 prijímať pripomienky a nápady, ktoré môžu vyústiť do konkrétnych odporúčaní o reforme Európskej únie. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu, ktorá je pod spoločnou záštitou europarlamentu, Európskej rady a Európskej komisie, sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ. Účastníci občianskych panelov sú zo všetkých 27 členských krajín, pričom odrážajú demografickú a sociálnu rozmanitosť EÚ.