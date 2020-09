Korčok: O sankciách voči Bielorusku sa rozhodne na summite EÚ

Predseda Európskeho parlamentu David Sassoli (vpravo) víta bieloruskú opozičnú líderku Sviatlanu Cichanovskú pred ich stretnutím v Európskom parlamente v Bruseli 21. septembra 2020. Viacero ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok v Bruseli vyjadrilo za presadenie sankcií voči Bielorusku, zameraných na osoby zapojené do represií voči demonštrantom alebo do volebných podvodov. Foto: TASR/AP

Cyperský minister zahraničných vecí Nicos Christodulidis (uprostred) sa rozpráva so svojím talianskym rezortným partnerom Luigim Di Maiom (druhý zľava) počas stretnutia ministrov zahraničných vecí EÚ v sídle Európskej rady v Bruseli 21. septembra 2020. Viacero ministrov zahraničných vecí členských krajín EÚ sa v pondelok v Bruseli vyjadrilo za presadenie sankcií voči Bielorusku, zameraných na osoby zapojené do represií voči demonštrantom alebo do volebných podvodov. Foto: TASR/AP

Brusel 21. septembra (TASR) - O tom, ako presne bude vyzerať cielený zoznam sankcií voči Bielorusku, a či na ňom bude aj prezident Alexander Lukašenko, sa rozhodne na nadchádzajúcom mimoriadnom summite EÚ v Bruseli (24.-25.9). Uviedol to v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli.Korčok pripomenul, že európski diplomati sa doobeda stretli s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou, ktorú do Bruselu pozval šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Podľa jeho slov si Cichanovská, rovnako ako mnohé iné ženy z Bieloruska protestujúce v uliciach, zaslúži rešpekt.opísal situáciu Korčok.Šéf slovenskej diplomacie zdôraznil, že pri debatách o sankciách voči Lukašenkovmu režimu zaznelo, že bieloruský prezident odmietolEÚ spred troch týždňov, počas neformálneho rokovania európskych diplomatov v Berlíne. Vtedy diplomati odmietli zaradiť Lukašenka na pripravovaný sankčný zoznam a zvolili taktiku vyčkávania, či zareaguje na výzvy Únie.Lukašenko však podľa Korčoka na ústretovosť EÚ nezareagoval, represie a zatýkania v Bielorusku pokračovali, a tak sa Rada ministrov zhodla na tom, že Lukašenko sa na sankčnom zozname môže ocitnúť. Príslušné rozhodnutie prijmú vo štvrtok šéfovia vlád a štátov na summite EÚ v Bruseli.vysvetlil Korčok.Zároveň pripomenul, že pondelňajšie debaty sa týkali aj finančných zdrojov, ktoré už EÚ vyčlenila pre Bielorusko, pričom všetci ministri súhlasili s tým, že 50 miliónov eur nemôže "pristáť" na účtoch bieloruskej vlády. Pomoc bude rozdelená do troch tranží - na pomoc podnikateľskej sfére, obetiam represálií, študentom a na podporu slobody médií; do tretice pôjde o pomoc v boji proti šíreniu nákazy COVID-19, ale tieto financie pôjde priamo na účet nemocníc a zdravotníckych zariadení.odkázal Korčok.(spravodajca TASR Jaromír Novak)