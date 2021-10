Korčok ocenil politické a hospodárske vzťahy medzi SR a Srbskom

Bratislava 28. októbra (TASR) – Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok na tlačovej konferencii so svojím srbským rezortným kolegom Nikolom Selakovičom ocenil intenzívne politické vzťahy medzi oboma krajinami, ktoré sa v poslednom čase premieňajú aj na hospodársku spoluprácu.



„Veľmi sa teším, že sa tu otvárajú veľké možnosti pre hospodársku spoluprácu. Pre mňa je doležíte, aby sme naše politické vzťahy premieňali na pracovné miesta a príležitosti," priblížil šéf slovenskej diplomacie.



Korčok v tejto súvislosti tiež pripomenul, že sa čoskoro uskutoční zasadnutie medzivládnej slovensko-srbskej komisie pre hospodárske otázky.



Slovenský minister poďakoval srbskému kolegovi za pokračujúcu podporu, ktorú vláda v Belehrade poskytuje slovenskej menšine v Srbsku.



„Minister ma informoval, že sa pripravuje zápis naivného umenia Kovačica do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO," dodal Korčok a vyjadril Selakovičovi vďaku.



Korčok opäť pripomenul, že Slovensko je podporovateľom ambícií Srbska vstúpiť do EÚ a povzbudil svojho rezortného partnera, aby jeho krajina pokračovala v potrebných reformách.



Nedávne udalosti na severe Kosova podľa Korčoka „ukázali dôležitosť dialógu" medzi Belehradom a Prištinou a potrebu vyhnúť sa jednostranným rozhodnutiam, ktoré môžu byť pre vyriešenie sporu kontraproduktívne.



„Dúfame, že dialóg vyústi v komplexnú a záväznú dohodu, ktorá jednoznačne zadefinuje vzťah medzi stranami (sporu)," povedal minister zahraničných vecí SR.



Slovensko je podľa Selakoviča pre Srbsko príkladom úspešnej integrácie, od ktorého sa môže Belehrad veľa naučiť.



„Ďakujem SR za to, čo pre nás robí pri ochrane nášho vitálneho záujmu, ktorým je ochrana a zachovanie územnej celistvosti a suverenity našej krajiny na celom jej území," povedal srbský minister.



„Samozrejme, táto otázka sa týka aj Kosova a Metochie a túto otázku sme otvorili aj pred naším bilaterálnym rozhovorom a dúfam, že (v nej) budeme pokračovať aj na obede. Budeme informovať o tom, ako prebiehajú rozhovory medzi Belehradom a Prištinou," dodal Selakovič a zdôraznil, že Belehrad je v tejto súvislosti oddaný dialógu a jednostranné rozhodnutia nerobí.