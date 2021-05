Korčok ocenil, že EÚ a USA sa chcú angažovať v klimatickej diplomacii

Brusel 10. mája (TASR) - Šéfovia diplomacie členských štátov EÚ sa v pondelok na diaľku spojili s osobitným predstaviteľom amerického prezidenta Joea Bidena pre klimatickú politiku Johnom Kerrym. EÚ a Spojené štáty musia v rámci klimatickej diplomacie konať spoločne a presvedčiť o jej cieľoch aj iné krajiny sveta, opísal minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok podstatu rokovaní s Kerrym.



Korčok priznal, že víta skutočnosť, že USA sa pod novou administratívou vrátili na globálnu scénu, ktorá sa snaží vyrovnať s dôsledkami klimatických zmien. Podľa jeho slov je dôležité, aby EÚ mala spojencov v kľúčovej oblasti, v ktorej sa presadzuje ako veľmi ambiciózny hráč s novými a vyššími cieľmi pri znižovaní emisií skleníkových plynov a s vysokými cieľmi v oblasti uhlíkovej neutrality.



"Jedno je jasné. Že toto nemôžeme dosiahnuť sami alebo izolovane. Čo iné má globálnejší charakter ako klíma? Preto je dôležité, že EÚ so svojimi ambíciami rokuje so Spojenými štátmi, ktoré sa vrátili k parížskej klimatickej dohode a na scénu krajín, ktoré chcú bojovať s klimatickými zmenami. Začíname to robiť spolu, v partnerstve," zhodnotil situáciu Korčok.



Upozornil, že toto partnerstvo je dôležitým modelom aj pre iné krajiny, lebo bez toho, aby si klimatické ciele postupne osvojovali aj iní dôležití aktéri, osobitne tí s vysokými emisiami ako Čína a India, nebude možné tieto ciele dosiahnuť.



"Bol to ďalší dôležitý impulz jednak zlepšujúcich sa vzťahov EÚ so Spojenými štátmi, a na druhej strane aj dohoda o tom, že ideme spolu do klimatickej diplomacie," zdôraznil Korčok.













(spravodajca TASR Jaromír Novak)