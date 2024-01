Korčok odovzdal podpisy na prezidentskú kandidatúru, má ich cez 40.000

Bratislava 19. januára (TASR) - Diplomat a bývalý minister zahraničných vecí Ivan Korčok odovzdal v piatok do Národnej rady (NR) SR petíciu s podpismi potrebnými na prezidentskú kandidatúru. Od občanov vyzbieral vyše 40.000 podpisov. Zámer kandidovať oznámil koncom augusta minulého roka.



Posledné dni a týždne podľa Korčoka ukazujú, že prezidentské voľby budú pre Slovensko mimoriadne dôležité. "Pôjde o to, či v prezidentskom úrade bude asistent predsedu vlády alebo niekto, kto na jednej strane dokáže spolupracovať, ale bude aj schopný prejaviť jasný postoj, jasne sa postaviť proti veciam, ktoré nie sú v poriadku," vyhlásil na tlačovom brífingu.



Korčok ponúka nezávislosť a nadstraníckosť, tiež aktívny prístup. Chce byť prezidentom, ktorý bude občanom hovoriť pravdu a povzbudí ich. Pripomenul, že moc v krajine nemôže držať v rukách jedna garnitúra, zdôraznil potrebu rovnováhy. Tá však podľa neho nestačí, niekde treba byť aj protiváhou. Pripomenul súčasnú situáciu, keď vládna koalícia robí "hlboké zárezy do systému spravodlivosti", prekáža mu tiež to, že vláda "otáča" v zahraničnej politike a vytvára čudné spojenectvá. Korčok sa uchádza aj o hlasy voličov vládnej koalície a všetkých demokratických strán. Svoju víziu predstaví strane SaS, požiadal o stretnutie aj predsedu KDH Milana Majerského.



Kandidovať za hlavu štátu môže podľa zákona každý občan SR s trvalým pobytom na Slovensku, ktorý má v deň voľby aspoň 40 rokov. Návrhy kandidátov na prezidenta možno odovzdať do 30. januára do polnoci. Kandidáta na prezidenta navrhuje najmenej 15 poslancov Národnej rady SR alebo občania na základe petície s 15.000 podpismi.



Prvé kolo volieb prezidenta bude v sobotu 23. marca. Prípadné druhé kolo bude 6. apríla. Funkčné obdobie prezidentky Zuzany Čaputovej sa končí 15. júna 2024. Znovu kandidovať nebude.



Volebná kampaň pred prezidentskými voľbami sa už začala. Kandidáti na ňu môžu minúť pol milióna eur. Kampaň sa končí 48-hodinovým volebným moratóriom.