Korčok odsúdil násilnú smrť Bielorusa Ramana Bandarenku

Bratislava/Minsk 13. novembra (TASR) - Násilnú smrť 31-ročného Bielorusa Ramana Bandarenku odsúdil v piatok na sociálnej sieti Twitter minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.



Smrť Bandarenku je podľa neho "ďalším dôkazom brutality režimu (bieloruského prezidenta Alexandra) Lukašenka voči vlastným obyvateľom požadujúcim slobodu a demokratické zmeny". Šéf slovenskej diplomacie vyzval na okamžité ukončenie represií a rodine a priateľom Bandarenku vyjadril hlbokú sústrasť.



Bandarenka bol aktívnym obyvateľom jedného z tzv. dvorov zmien. Ide o spoločenstvá ľudí, ktorí ako formu protestu proti prezidentovi Lukašenkovi a jeho režimu zvolili revitalizáciu svojho spoločného dvora vlastnými silami, kde si po večeroch alebo cez víkendy organizujú susedské stretnutia či večierky.



Z výpovedí svedkov vyplýva, že Bandarenka vyšiel na dvor v stredu večer, keď sa tam objavila skupina maskovaných mužov, ktorí začali z plota odstraňovať stuhy a vlajky vo farbách protirežimného hnutia.



Medzi maskovanými osobami a obyvateľmi vypukol slovný a neskôr fyzický konflikt, do ktorého Bandarenka síce nezasahoval, no jeden z mužov ho napriek tomu sotil a on spadol, pričom si silno udrel hlavu. Následne ho naložili do mikrobusu a odviezli. Ešte v ten večer ho s opuchom mozgu a ďalšími zraneniami previezli do nemocnice, kde ho operovali. Jeho stav bol aj po operácii kritický a zraneniam vo štvrtok podľahol.



Bieloruský vyšetrovatelia tvrdia, že Bandarenka zomrel na otravu alkoholom. Jeden z lekárov pohotovostnej nemocnice však pre portál TUT.by uviedol, že v jeho krvi sa nenašli žiadne stopy alkoholu.