Korčok: Podpora Ukrajine musí byť našou hlavnou prioritou

Praha/Bratislava 12. apríla (TASR) - Podpora Ukrajine vo vojensko-obrannej i hospodárskej oblasti musí byť hlavnou prioritou Európskej únie. Povedal to v utorok minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý zároveň vyjadril podporu budúcemu českému predsedníctvu v Rade EÚ. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



"Náš východný sused je trestaný za to, že si slobodne zvolil, kam chce patriť," povedal Korčok. Slovensko podľa neho podporuje integračné ambície Ukrajiny. "Naša podpora Ukrajine, a to aj vo vojensko-obrannej a hospodárskej oblasti, musí byť hlavnou prioritou Európskej únie," dodal.



Ministri zahraničných vecí skupiny Central 5 (C5) sa stretli na zámku Štiřín pri Prahe, uviedlo Ministerstvo zahraničných vecí ČR v oficiálnej tlačovej správe. Témami rokovania boli pandémia COVID-19, ruská agresia voči Ukrajine a budúce české predsedníctvo v Rade EÚ, ktoré ČR prevezme od júla tohto roka.



Ministri sa podľa tlačovej správy v utorok zhodli, že bezprecedentná agresia Ruska voči Ukrajine stavia Európu pred možné výzvy. "Ukrajinu musíme podporovať v ceste za členstvom, čo je politické rozhodnutie, ktoré sa nesmieme báť vykonať," povedal český minister zahraničných vecí Jan Lipavský.



Partneri sa takisto zhodli, že blížiace sa české predsedníctvo v Rade EÚ bude náročné, dodáva komunikačný odbor MZVEZ SR. "Som presvedčený, že české predsedníctvo bude úspešné, aj keď sme sa ocitli v mimoriadne náročnom období. Slovenská republika našich kolegov podporí všetkými možnými spôsobmi," uviedol minister Korčok.



Lipavský takisto povedal, že plánuje zorganizovať medzinárodnú darcovskú konferenciu a zamerať tak priority českého predsedníctva – okrem iného – na povojnovú pomoc Ukrajine.



Skupina C5, ktorú tvoria ČR, SR, Maďarsko, Rakúsko a Slovinsko, vznikla v roku 2020, pripomína ministerstvo zahraničných vecí ČR. Cieľom bola užšia spolupráca týchto krajín v boji proti pandémii.