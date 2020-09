Korčok podporuje výzvu šéfky EK na silnejšiu zahraničnú politiku EÚ

Bratislava 16. septembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR Ivan Korčok súhlasí s dôrazom predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej na princípe právneho štátu i s jej výzvou na silnejšiu zahraničnú politiku. Uviedol to v reakcii na stredajší prejav o stave EÚ. TASR o tom informoval tlačový odbor MZVEZ SR.



"Osobitne oceňujem jasné posolstvo predsedníčky Európskej komisie v oblasti zahraničnej politiky EÚ. Musíme posilniť našu akcieschopnosť na medzinárodnom poli. Náš reálny vplyv vo svete silne zaostáva za ambíciami EÚ stať sa globálnym aktérom," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Minister Korčok takisto prízvukoval, že na prekonanie rozdielov v citlivých témach v EÚ, akou je napríklad migrácia, je potrebná jednota v rámci EÚ.



V súvislosti s vytvorením takzvanej európskej zdravotníckej únie Korčok povedal, že Slovensko je pripravené o tejto téme rokovať. Prvým krokom však podľa neho je presné zadefinovanie toho, aké dodatočné kompetencie by mala EÚ mať.



"Musíme však urobiť všetko pre to, aby žiadna krajina neostala odkázaná v prípade krízy len sama na seba, napríklad pri obstarávaní liekov a zdravotníckych potrieb," povedal Korčok.



Minister ocenil aj ambiciózny plán znížiť emisie skleníkových plynov do roku 2030 o 55 percent. Ten sa však podľa jeho slov dá dosiahnuť len s dostatočnou finančnou podporou z EÚ.