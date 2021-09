Korčok: Politici sa musia strániť rétoriky podnecujúcej nevraživosť

Bratislava 8. septembra (TASR) - Od slov k skutkom je najmä v prípade nenávisti nebezpečne blízko. Aj preto musia politici prevziať svoj diel zodpovednosti a strániť sa lacného populizmu a rétoriky, ktorá podnecuje nevraživosť a netoleranciu v spoločnosti. V predvečer Pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ktorý si spoločnosť pripomenie vo štvrtok (9.9.), to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). TASR o tom informoval komunikačný odbor rezortu diplomacie.



"Je potrebné si pripomenúť, že holokaust sa začal slovami – slovami nenávisti, ktorú šírili aj politickí predstavitelia vtedajšieho Slovenského štátu. Vyhlásenie vlastných občanov a občianok za menejcenných, odňatie ich základných práv a zabratie majetku pokračovalo deportáciami a končilo v koncentračných táboroch – to všetko sa dialo pred očami obyvateľov Slovenska," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.



Korčok v stredu večer ocenil zlatou plaketou štyri osobnosti, ktoré sa angažovali v rozvoji kultúrneho a medzináboženského dialógu, v podpore tolerancie, vo vzdelávaní mladej generácie a v boji proti akejkoľvek diskriminácii v spoločnosti. Holokaust je podľa jeho slov "nielen tragédiou židovského národa, ale aj tragédiou nás všetkých, ranou na duši našej slovenskej spoločnosti a celej Európy". Pripomenul, že od prijatia jedného z protižidovských zákonov v Európe uplynie 80 rokov.



Ocenenie dostali prezidentka celoslovenskej organizácie židovských žien Združenie Ester Marta Györiová, hudobník a dirigent Jack Martin Händler, preživší holokaust Naftali Fürst, ktorý bol ako chlapec väznený v pracovnom a koncentračnom tábore v Seredi a v ďalších nacistických táboroch a in memoriam slovenský diplomat Ján Spišiak, ktorý počas svojho pôsobenia v Budapešti v rozpore s oficiálnymi inštrukciami Slovenského štátu pomohol vystavením dokladov a víz viacerým Židom.



Súčasťou kultúrno-spomienkového podujatia v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bol aj koncert Komorného orchestra Bruna Waltera.



Slovensko si vo štvrtok 9. septembra pripomenie 80. výročie prijatia Židovského kódexu – protižidovskej právnej normy prijatej vládou Slovenského štátu v roku 1941. Židovský kódex sa radil medzi najtvrdšie protižidovské právne opatrenia v Európe. Ministerstvo pripomenulo, že tragickým vyústením bolo 70.000 obetí holokaustu z územia vtedajšieho Slovenska.