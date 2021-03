Korčok: Posprejovaný konzulát v Charkove ukazuje silu slov v politike

Bratislava/Charkov 5. marca (TASR) - Incident v Charkove ukazuje, že slová v zahraničnej politike majú naozaj väčšiu váhu, ako v tej vnútornej, a musíme vážiť, ako ich používame. V piatok to v reakcii na posprejovanie budovy slovenského konzulátu v ukrajinskom meste Charkov uviedol slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. TASR o tom informoval hovorca MZVEZ SR Juraj Tomaga.



Neznáme osoby posprejovali priečelie slovenského honorárneho konzulátu v Charkove nápisom "Vymeníme Slovensko za Krym", informovala v piatok regionálna webová stránka Status Quo (sq.com.ua).



Nápis na budove odkazuje na výrok slovenského premiéra Igora Matoviča o výmene Zakarpatskej Ukrajiny za ruskú vakcínu Sputnik V, ktorý na Ukrajine vyvolal pobúrenie. Záber zachytávajúci grafity bol zverejnený na sociálnej sieti Telegram.



Šéf rezortu slovenskej diplomacie zároveň pripomenul, že on sám sa svojmu ukrajinskému partnerovi za výrok predsedu vlády už ospravedlnil. Urobil tak aj premiér Matovič.



Igor Matovič v utorkovej relácii Rádia Expres na otázku, čo sľúbil Ruskej federácii za nákup vakcíny Sputnik V, so žartom odvetil: "Zakarpatskú Ukrajinu." K tomu následne dodal: "Nič som nesľuboval... len som sa snažil zabezpečiť vakcínu."



Ministerstvo zahraničných vecí Ukrajiny si v stredu v súvislosti s Matovičovým vyjadrením predvolalo chargé d'affaires Slovenskej republiky na Ukrajine Matúša Korbu, aby mu tlmočilo protest. Žiadalo tiež od slovenského premiéra oficiálne ospravedlnenie.



Slovenský premiér sa za svoj výrok o Zakarpatskej Ukrajine vo štvrtok ospravedlnil a uznal, že išlo o nevhodnú reakciu.



"Postoj Slovenska k územnej celistvosti Ukrajiny bol vždy veľmi jasný. Dodržiavanie medzinárodného práva je nevyhnutné. Ospravedlňujem sa všetkým Ukrajincom za svoju nevhodnú reakciu, ktorá mohla podkopať ich spravodlivé úsilie," uviedol.