Korčok: Postoj SR k migrácii je známy, odmietame povinné kvóty

Brusel/Bratislava 28. apríla (TASR) - Dlhodobý postoj Slovenskej republiky k migrácii je známy, odmietame povinné kvóty a povinné prerozdeľovanie migrantov. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na stredajšej tlačovej konferencii. Reagoval tak na vyhlásenia šéfa Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára (Sme rodina) k novému paktu o migrácii a azyle.



Korčok sa odvolával aj na programové vyhlásenie vlády (PVV). "Hovorí o tom, že SR je pripravená prejaviť solidaritu voči krajinám, ktoré sú vystavené migračným tlakom, ale zároveň odmietame povinné kvóty. Na tejto veci sa nič nemení," deklaroval.



Nie je si vedomý ani toho, že by bol v slovenskom parlamente politický subjekt s iným postojom. Dodal, že diskusia o novom migračnom pakte sa uskutočňuje. Priznal, že súčasťou návrhu je za určitých okolností prerozdeľovanie migrantov. "Tu je opora v PVV v tom, že Slovensko odmieta takéto kvóty na povinnom základe," uzavrel.



Šéf slovenskej diplomacie tiež skonštatoval, že solidaritu s krajinami s veľkým migračným tlakom treba aj nejako prejaviť. Uviedol, že Slovensko tak robí napríklad investovaním milióna eur do utečeneckých táborov. Financie majú slúžiť na odľahčenie tlaku na tieto krajiny a sociálny systém.



Kollár v stredu hovoril o podozreniach, že pakt o migrácii predložený Európskou komisiou a migračná politika Európskej únie sa tvoria poza chrbát občanov Únie. Odmieta prerozdeľovanie podľa počtu obyvateľov danej krajiny či HDP. Tvrdí, že je to zasahovanie do vnútorných záležitostí členských štátov. Vyzval ľudí, aby sa vyjadrili na stránke www.saveurope.sk, kde je spustená petícia na zastavenie paktu.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vlani v septembri predstavila nový pakt o migrácii a azyle, ktorý pokrýva všetky prvky potrebné na komplexný európsky prístup k migrácii. Stanovuje vylepšené a rýchlejšie postupy v celom azylovom a migračnom procese a uvádza do rovnováhy zásady spravodlivého rozdelenia zodpovednosti a solidarity. Má za cieľ posilniť spoločný systém EÚ pre návraty, čo má zvýšiť dôveryhodnosť migračných pravidiel Únie.