Korčok: Potrebujeme lídrov ako Macron, ktorí budú rezať do živého

Bratislava 5. júna - Francúzsky prezident Emmanuel Macron je výnimočný tým, že politiku chce naozaj robiť a nielen byť jej administrátorom a komentátorom. V relácii CD Klub Pavla Demeša v TASR TV to povedal bývalý minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Zároveň podotkol, že s vyjadreniami Macrona sa nie vždy úplne stotožňuje.



"Dnes je na európskej scéne málo politikov, ktorí budia pozornosť a hovoria o veciach nad rámec všeobecných uistení," opísal Korčok vyjadrovanie a štýl francúzskeho prezidenta. Macron sa podľa bývalého šéfa slovenskej diplomacie "neštíti kontroverzie".



Bývalý slovenský minister zahraničných vecí však zároveň podotkol, že v množstve vecí názor Francúzska nezdieľa, no oceňuje schopnosť francúzskeho prezidenta "rozčeriť pokojné vody". "Macron povedal, že Ukrajina nemôže z najbližšieho júlového summitu NATO vo Vilniuse odísť s prázdnymi rukami, lebo Ukrajina bráni aj nás," povedal o Macronovom prejave na stretnutí GLOBSEC v Bratislave. Korčok dodal, že garancie, ktoré Kyjev dostal v roku 1994 vo forme Budapeštianskeho memoranda, ktoré podpísalo aj Rusko, nestačia a Ukrajina musí dostať viac.



Francúzsky prezident tiež vyzval na čo najrýchlejšiu integráciu západného Balkánu a zdôraznil, že ak robia tamojšie štáty progres, musia mať aj výsledky. Korčok s tým však celkom nesúhlasí a tvrdí, že za mnohé veci nesú balkánske štáty vlastnú zodpovednosť. Upozornil, že na západnom Balkáne nemôže dochádzať k situáciám ako v Kosove a v Srbsku. "My za nich stabilitu a upevnenie demokratických princípov nedosiahneme," podotkol exminister.



Zároveň dodal, že tieto štáty sú síce frustrované, ale k tejto frustrácii sčasti prispievajú aj samy. Korčok zdôraznil, že "Slovensko je veľkým advokátom západného Balkánu, veľa vecí však majú v rukách tamojší predstavitelia".