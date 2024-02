Bratislava 9. februára (TASR) - Kandidát na prezidenta Ivan Korčok považuje schválené zmeny v trestných kódexoch za zlú správu pre Slovensko. Zdôraznil úlohu hlavy štátu v podobných situáciách, keď sa podľa neho Slovensko vychyľuje nesprávnym smerom. Uviedol to na piatkovej tlačovej konferencii.



"Prezident má byť niekto, kto v takto vypätých situáciách zaujme úplne jasné stanovisko a z titulu kompetencií a politického priestoru, ktoré má, prispeje k tomu, aby bola rovnováha a aby sa Slovensko nenakláňalo do jednej strany," vyhlásil Korčok s tým, že aj v aktuálnej situácii je zjavný odklon od záujmov občanov. Dodal, že to platí vo vzťahu k akejkoľvek vláde.



Korčok odmieta argumenty koalície, že mala na zmeny v Trestnom zákone mandát od voličov. Žiadna diskusia o takých závažných zmenách podľa neho v predvolebnom období nebola. Namieta aj spôsob, akým boli zmeny presadené. Vyzýva vládu, aby urobila všetko, aby Slovensko nebolo sankcionované v tejto súvislosti zo strany Európskej únie.