Korčok: Pracuje sa na sankciách voči predstaviteľom režimu Lukašenka

Bratislava 14. augusta (TASR) – Ministri zahraničných vecí EÚ sa na svojom aktuálnom videostretnutí zhodli, že začnú pracovať na presne cielených sankciách voči predstaviteľom režimu Alexandra Lukašenka v Bielorusku. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Zároveň avizuje, že v spolupráci s rezortom školstva umožnia na Slovensku študovať aj niektorým Bielorusom, ktorých v ostatných dňoch vyhodili zo škôl z politických dôvodov.



„Je jednota v tom, že voľby v Bielorusku neboli férové a demokratické a výsledky boli sfalšované,“ uviedol Korčok na margo atmosféry neformálneho rokovania ministrov. Podľa neho trestá Lukašenkov režim Bielorusov za všetko, čo je základom demokracie.



Počas rokovania ministrov tlmočil za slovenskú stranu štyri základné body. V prvom rade je to výzva, aby súčasný vládny režim zastavil násilie a prepustil všetkých zadržaných. Ďalej navrhuje ponechať otvorené komunikačné kanály voči bieloruskému režimu s tým, že jedinou témou na komunikáciu majú byť nové a demokratické voľby.



Tretím bodom sú spomínané sankcie, ktoré chcú mieriť na konkrétne osoby zodpovedné za manipuláciu volieb a represívne zásahy bezpečnostných zložiek po nich.



Posledným bodom tlmočeným zo strany rezortu diplomacie je udržiavanie veľmi silného dialógu a investícia do občianskej spoločnosti v Bielorusku.



Okrem toho Korčok informoval, že diskutoval s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom (SaS) o tom, že sa pozrú na problematiku bieloruských študentov, ktorých v ostatnom čase vyhodili zo škôl z politických dôvodov. Korčok chce s Gröhlingom od pondelka (17. 8.) pracovať na tom, aby mohlo aspoň zopár bieloruských študentov v rámci symbolického gesta doštudovať na Slovensku.



Od vyhlásenia výsledkov nedeľných (9. 8.) volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.