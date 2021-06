Korčok pre France 24: Vláda neplánuje zakúpiť ďalšie vakcíny Sputnik V

Bratislava/Paríž 11. Júna (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok v rozhovore pre francúzsku stanicu France 24 uviedol, že slovenská vláda neplánuje zakúpiť ďalšie dávky ruskej vakcíny Sputnik V, a to pre nízky záujem.



V rozhovore, ktorý stanica odvysiela v sobotu, Korčok priznáva, že sa približujeme ku kritickému momentu, keď ochota ľudí dať sa zaočkovať proti covidu klesá. "My ako vláda musíme zintenzívniť kampaň a povzbudiť ľudí, aby sa dali zaočkovať, lebo to je lístok k slobode," povedal.



Moderátorka v súvislosti s vakcínou Sputnik V pripomenula Korčokovi jeho kritiku spred niekoľkých mesiacov, keď povedal, že zo strany Ruska ide o informačnú hybridnú vojnu. Korčok reagoval, že tieto slová použil vo chvíli, keď to bolo pre Slovensko dôležité. Vakcína podľa neho vyvolala v krajine veľký politický problém.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň uviedol, že v súčasnosti je vakcína Sputnik V schválená na použitie, no ľudia sú informovaní, že ide o neregistrovanú vakcínu. Zároveň sa odvolal na prieskum spred niekoľkých mesiacov, ktorý ukázal, že na Slovensku je istá časť populácie, ktorá naznačila, že sa chce zaočkovať len touto vakcínou.



"Dnes vidíme, že počet tých, ktorí by sa chceli zaočkovať Sputnikom, podstatne klesol," povedal Korčok s tým, že doteraz prejavilo záujem okolo 5000 až 6000 ľudí. Slovensko má na sklade 200.000 týchto vakcín, preto podľa neho vláda neuvažuje o zakúpení ďalších dávok.



Čo sa týka zmiernenia cestovných obmedzení počas leta, Korčok ocenil zavedenie takzvaných COVID pasov, ktoré majú uľahčiť cestovanie v rámci EÚ. V tejto súvislosti zároveň vyzval na opatrnosť. "Pamätáme si minulé leto, keď sme ľuďom umožnili pohyb a prišla ďalšia vlna," uviedol.



Korčok sa v rozhovore vyjadril aj k téme nelegálnej migrácie. Na otázku, či sa Slovensko pripojí k Litve, ktorá uviedla, že prijme desať migrantov z talianskeho ostrova Lampedusa, povedal, že v tejto chvíli "nie sme v pozícii, aby sme povedali, že budeme prijímať (migrantov), lebo to je jednoducho konsenzus v rámci krajiny". "...Chápeme, že musíme preukázať solidaritu a spoločne s inými štátmi Vyšehradskej štvorky financujeme niekoľko projektov na severe Afriky," uviedol.



V otázke členstva Ukrajiny v NATO Korčok vyhlásil, že táto krajina sa najskôr musí zamerať na politickú úspešnú transformáciu, čo si myslí, že "prebieha veľmi dobre". Dodal, že Slovensko podporuje ukrajinskú suverenitu a územnú celistvosť a možnosť Kyjeva zvoliť si vlastné smerovanie. "Musí to byť však konsenzus v rámci NATO, kde zatiaľ nie sme," dodal.