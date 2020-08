Korčok pre úmrtie Slováka v Belgicku požiadal o prijatie prezidentku

Bratislava 30. augusta (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) požiadal o prijatie u prezidentky SR Zuzany Čaputovej a predsedu Národnej rady (NR) SR, a to v súvislosti s prípadom úmrtia občana SR v Belgicku z februára 2018. TASR o tom v nedeľu informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Najvyšších ústavných činiteľov, ako aj vládu SR bude šéf slovenskej diplomacie informovať o krokoch, ktoré robí slovenská diplomacia v tomto odsúdeniahodnom prípade," uviedol rezort diplomacie. Dodal, že o presnom termíne prijatí bude rezort informovať.



Predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) už označil udalosť za neodpustiteľný čin. Avizoval, že vláda i parlament budú požadovať od belgickej strany tvrdé, razantné a okamžité riešenie prípadu. Dodal, že kontaktoval aj ministra Korčoka, ktorý ho informoval, že belgickej strane bola poslaná diplomatická nóta.



Slovák Jozef Chovanec zomrel vo februári 2018 po potýčke s políciou na letisku v meste Charleroi. Podľa pôvodných informácií prelomil letiskovú bariéru a nastúpil do lietadla neoprávnene. Malo dôjsť k potýčke, pričom letisková polícia ho vyviedla a umiestnila do cely predbežného zadržania, kde sa mal Chovanec dopustiť sebapoškodenia.



Zo záznamu priemyselnej kamery však vidno, ako jedna zo zasahujúcich policajtiek hajluje, zatiaľ čo piati ďalší policajti sedia a kľačia na hrudi Chovanca a smejú sa z nacistického pozdravu svojej kolegyne. Podľa videozáznamu policajti kolenami na hrudi imobilizovali Chovanca po dobu 16 minút.