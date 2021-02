Korčok: Predpokladom bezpečného cestovania je úspešné očkovanie

Bratislava/Záhreb 15. februára (TASR) - S Chorvátskom má Slovensko mnoho spoločného a obe krajiny zdieľajú podobné postoje v mnohých medzinárodných otázkach, napríklad v prípade Bieloruska či ruského opozičného lídra Alexeja Navaľného. V pondelok to na návšteve Záhrebu vyhlásil minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR o tom informoval tlačový odbor ministerstva.



"Chorvátsko vnímame na Slovensku azda najčastejšie optikou dovolenkovej destinácie, máme však mnoho spoločného aj v iných oblastiach života: zdieľame podobné postoje v mnohých medzinárodných otázkach, náš vzájomný obchod je stabilný – hoci vždy je priestor urobiť viac – a slovenskí podnikatelia majú záujem investovať v Chorvátsku. A aj tak robia," konštatoval Korčok na stretnutí so svojím chorvátskym rezortným partnerom Gordanom Grličom Radmanom.



Na bilaterálnom rokovaní partneri prediskutovali aktuálne európske témy, vrátane politiky rozširovania EÚ na západnom Balkáne. Ministri si vymenili názory na vývoj situácie v regióne s osobitným dôrazom na Bosnu a Hercegovinu a možnosti, ako tejto ťažko skúšanej krajine pomôcť. Zhodli sa na tom, že rozširovanie je jednou z najúspešnejších politík EÚ. Podľa oboch predstaviteľov je nutné zvýšiť motiváciu krajín západného Balkánu realizovať reformy – najmä v oblasti justície a právneho štátu, lebo práve to je jedna z nosných podmienok pre vstup do Európskej únie.



Rokovania sa sústredili aj na dodržiavania ľudských práv vo svete. "S ministrom Radmanom sme sa zhodli, že v oblasti dodržiavania ľudských práv je potrebné pokračovať vo vyvíjaní koordinovaného tlaku či už na pôde EÚ, alebo aj ďalších medzinárodných organizácií. Osobitne sme sa v tomto kontexte zaoberali dianím v Bielorusku a spoločnú pozíciu zdieľame aj v prípade ruského opozičného politika Alexeja Navaľného," uviedol Korčok.



Ministri sa dotkli aj témy obnovy ekonomiky a oživenia turizmu v kontexte boja proti pandémii. Minister Grlič Radman ubezpečil, že práve tomuto účelu je venovaná kampaň Safe Stay in Croatia, ktorej zmyslom je vytipovať a odporúčať pre turistov najbezpečnejšie hotely, reštaurácie a iné zariadenia z hľadiska protipandemických opatrení.



Šéf slovenskej diplomacie v rozhovore s partnerom prízvukoval potrebu vynaložiť maximálne úsilie v celej Európe na boj proti koronavírusu - jeho súčasťou je práve úspešná očkovacia kampaň, ktorá je predpokladom pre oživenie ekonomiky a bezpečného cestovania.



Minister Korčok tiež vyjadril chorvátskemu kolegovi sústrasť nad obeťami na životoch a obrovskými materiálnymi škodami, ktoré spôsobilo decembrové zemetrasenie s magnitúdou 6,2 v meste Petrinja. Podobne ako minulý rok v marci, aj teraz Slovensko okamžite ponúklo humanitárnu pomoc: hneď na druhý deň dorazila do Záhrebu dodávka spacích vakov, ohrievačov a dve elektrocentrály pre ľudí v núdzovej situácii.



Minister Korčok v utorok 16. februára odlieta zo Záhrebu do rumunskej Bukurešti, kde má naplánované stretnutia s premiérom a ministrom zahraničných vecí.