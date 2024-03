Korčok: Prezident by mal ustrážiť zahraničnopolitické smerovanie

Bratislava 2. marca (TASR) - Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý ustráži zahraničnopolitické smerovanie tejto krajiny. Konštatuje to kandidát na prezidenta Ivan Korčok v súvislosti s rokovaním ministrov zahraničných vecí SR a Ruska Juraja Blanára (Smer-SD) a Sergeja Lavrova v Turecku.



"Stretnutie Juraja Blanára so Sergejom Lavrovom a priateľské pózy s predstaviteľom štátu, ktorý nás oficiálne označil za nepriateľa, už, bohužiaľ, vôbec neprekvapuje. Ale len jasne ukazuje, kam súčasná moc smeruje Slovensko," hovorí Korčok.



Bolo by podľa neho úplne naivné predpokladať, že by pri tomto stretnutí šéf slovenskej diplomacie odprezentoval, že slovenský záujem je, aby Rusko okamžite skončilo svoju agresiu voči Ukrajine. Pretože Rusko ohrozuje aj Slovensko. Stretnutie zároveň označil za ďalší klinec do rakvy V4, "ktorý dnes Slovensko zatĺka do tejto, pre nás dôležitej spolupráce."



Korčok sa tiež pýta, kde je líder Hlasu-SD a ďalší kandidát na prezidenta Peter Pellegrini, ktorý sľuboval, že jeho strana bude strážiť vo vláde slovenské prozápadné smerovanie.