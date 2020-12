Korčok: Rastúci vplyv Číny je pre Slovensko výzvou aj príležitosťou

Bratislava/Brusel 2. decembra (TASR) - Rastúci vplyv Číny vo svete a jej politiky na medzinárodnú scénu predstavuje pre Slovensko zároveň výzvu aj príležitosť. Vyjadril sa tak v stredu šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok počas záverečného dňa zasadnutia Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov zahraničných vecí, ktoré prebiehalo formou videokonferencie.



TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Slovensko má "záujem o férové a konštruktívne vzťahy Aliancie s Čínou. Na druhej strane musíme lepšie poznať pohnútky správania Číny v našom euroatlantickom priestore a vyhodnocovať ich dôsledky na naše bezpečnostné záujmy," povedal Korčok. Podľa neho netreba zabúdať na to, že Čína má druhý najväčší rozpočet na obranu na svete.



Na vzťahy s Čínou sa zamerali najmä rokovania s európskymi partnermi z Fínska a Švédska, ako aj z Austrálie, Japonska, Južnej Kórey, Nového Zélandu a so šéfom diplomacie EÚ Josepom Borrellom.



Ústrednou témou stretnutí s rezortnými partnermi z Gruzínska a Ukrajiny bola zasa bezpečnosť v regióne Čierneho mora. "Sme znepokojení militarizáciou Čierneho mora a špecificky Krymu zo strany Ruska, ktorá mu umožňuje destabilizovať širší región a rozširovať svoj vojenský vplyv ďalej do Stredozemného mora," uviedol Korčok. Slovensko podľa Korčoka podporuje budovanie obranyschopnosti Ukrajiny a Gruzínska, ktoré prispeje k väčšej stabilite v oboch krajinách. Dodal, že tento vývoj je aj v záujme občanov Slovenska.