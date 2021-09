Korčok rokoval so šéfom ruskej diplomacie

New York 23. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa vo štvrtok stretol v New Yorku s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom. TASR o tom informoval komunikačný odbor ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Korčok okrem iného zdôraznil - v zmysle nedávno prijatej Bezpečnostnej stratégie SR - záujem Slovenska o korektné vzťahy s Ruskom, napriek rozdielnym názorom na niektoré otázky medzinárodného diania.



"Rozhovor bol veľmi otvorený. Jeho súčasťou bolo aj moje konštatovanie, že sme, žiaľ, svedkami výrazne negatívneho vývoja vzťahov medzi Ruskou federáciou a EÚ od roku 2014, kedy došlo k anexii Krymu," uviedol Korčok po stretnutí s Lavrovom, o ktoré šéf slovenskej diplomacie požiadal s úmyslom nadviazať osobný kontakt so svojím ruským rezortným partnerom.



Podľa Korčoka je zdôrazňovanie princípu suverenity a teritoriálnej integrity životným záujmom SR, a preto tento princíp zdôrazňujeme aj v súvislosti s Ukrajinou, ktorá je naším priamym susedom.



Slovenský minister upozornil aj na dôsledky výstavby plynovodu Severný prúd 2 (Nord Stream 2) pre energetickú bezpečnosť v Európe. "Nordstream 2 znižuje význam Slovenska ako tranzitnej krajiny, cez ktorú prúdi ruský plyn do západnej Európy, a to aj s negatívnymi finančnými dopadmi na SR," skonštatoval šéf slovenskej diplomacie.



Korčok a Lavrov sa dohodli na pokračovaní politického dialógu medzi oboma krajinami, pričom ruský minister pozval slovenského kolegu na návštevu Moskvy.