Korčok rokoval v Belehrade s Vučičom a ďalšími srbskými predstaviteľmi

Belehrad 8. februára (TASR) - Od Srbska ako najväčšej krajiny regiónu západného Balkánu očakávame, že bude dôležitým a spoľahlivým faktorom stability, vyhlásil v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok. Vyjadril sa tak na stretnutí so srbským prezidentom Aleksandarom Vučičom v Belehrade. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



Šéf diplomacie SR počas svojej návštevy Srbska rokoval aj so svojím srbským rezortným partnerom Nikolom Selakovičom. Ich rozhovor bol zameraný na zhodnotenie bilaterálnej spolupráce a aktuálnych politických otázok súvisiacich s prístupovým procesom i dialógom Belehrad – Priština. Selakovič v tejto súvislosti ocenil aktívnu úlohu Slovenska v prístupovom procese Srbska do EÚ.



Korčok vyjadril pretrvávajúcu podporu eurointegračným snahám Srbska a vyzval na pokračovanie reforiem súvisiacich s prístupovým procesom. Osobitne podporil spoluprácu s Európskym parlamentom a pokračovanie vnútropolitického dialógu medzi koaličnými a opozičnými stranami, ktorý sprostredkúva slovenský europoslanec Vladimír Bilčík.



"Slovenská republika bude aj naďalej vytrvalým podporovateľom rozširovania a procesu integrácie Srbska a krajín západného Balkánu do EÚ. Je v našom záujme, aby sme pomáhali tým krajinám, ktoré vidia svoju budúcnosť v EÚ," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Srbskej ministerke pre európsku integráciu Jadranke Joksimovičovej odovzdal Korčok materiálnu humanitárnu pomoc v boji proti pandémii COVID-19 vo forme PCR testov slovenskej spoločnosti MultiplexDX, ochranných odevov, hygienických balíčkov a elektrocentrál v celkovej hodnote 93 tisíc eur realizovanú v súčinnosti so slovenským ministerstvom vnútra a ministerstvom obrany pod značkou SlovakAid.



Okrem eurointegračného procesu a vnútropolitickej situácie rokoval slovenský minister so srbskými predstaviteľmi aj o možnosti prehĺbenia hospodárskej spolupráce, ako aj obojstrannej podpore slovenskej národnostnej menšiny v Srbsku.



Na stretnutí so srbským prezidentom Vučičom pripomenul Korčok dôležitosť dobrých susedských vzťahov v regióne západného Balkánu. "Od Srbska ako najväčšej krajiny regiónu očakávame, že bude dôležitým a spoľahlivým faktorom stability," povedal. Vučič v tejto súvislosti zdôraznil že Srbsko má záujem nájsť riešenie, ktoré bude akceptovateľné tak pre Belehrad, ako aj pre Prištinu.



Srbský prezident tiež pripomenul pozvanie pre prezidentku SR Zuzanu Čaputovú na oficiálnu návštevu Srbska, ktorá by bola potvrdením pretrvávajúcich výborných vzťahov medzi oboma krajinami.



Návšteva Srbska, ktorá nasledovala po návšteve Severného Macedónska, bola druhou zástavkou ministra Korčoka na jeho ceste po krajinách západného Balkánu, v rámci ktorej navštívi ešte Bosnu a Hercegovinu, Čiernu Horu a Albánsko.