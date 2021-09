Korčok rokoval s tureckým ministrom Čavušogluom o Afganistane

New York 21. septembra (TASR) - Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok rokoval v utorok v New Yorku so svojim tureckým rezortným partnerom Mevlütom Čavušogluom. Hovorili najmä o situácii v Afganistane a okolitom regióne. TASR o tom informoval komunikačný odbor MZV SR.



"Ako spojenci v NATO sme si s Tureckom spoločne vedomí krehkej politickej a bezpečnostnej situácie v Afganistane a hľadáme cesty ako pomôcť tejto krajine mať inkluzívnu vládu, smerovať k obnove krajiny a zabrániť emigrácii obyvateľstva, ako aj teroristickým útokom smerujúcim k nám," vyhlásil Korčok, pričom zdôraznil úlohu Turecka pri stabilizácii situácie, aj formou prichýlenia najvyššieho počtu utečencov.



"Obaja máme spoločný záujem riešiť problémy na mieste, tam kde vznikajú, než ich riešiť na našich hraniciach," povedal Korčok po rokovaní s Čavušogluom, s ktorým sa stretol na okraji 76. Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov v New Yorku.



Valné zhromaždenie je najvyšším a najreprezentatívnejším orgánom OSN. Ako jediný orgán združuje všetkých 193 členských štátov OSN a funkcia jeho predsedu je politicky a protokolárne najvyšším postom v systéme OSN.