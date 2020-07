Korčok rokoval vo Wadowiciach s partnermi z V4

Wadowice/Bratislava 7. júla (TASR) - Pri príležitosti začiatku poľského predsedníctva vo Vyšehradskej skupine (V4) navštívil slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok Poľsko. Ministri zahraničných vecí krajín V4 v rámci spoločných rokovaní vo Wadowiciach diskutovali spoločné programové priority poľského predsedníctva vo V4 a aktuálne zahraničnopolitické otázky.



TASR o tom informoval Tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



"Regionálny rozmer predsedníctva predstavuje dôležitý prvok, o ktorý sa opierajú aj naše vzťahy s Poľskom," vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Rovnako ocenil program predsedníctva, v ktorom sa kladie dôraz aj na prekonávanie dôsledkov pandémie, upevňovanie medziľudských kontaktov a spolupráca v oblasti vedy a digitálnej agendy.



V diskusii k európskym otázkam rezonovala agenda rozširovania Európskej únie, vývoj na západnom Balkáne, priority nemeckého predsedníctva v Rade EÚ, viacročný finančný rámec na roky 2021-2027, brexit a Konferencia o budúcnosti EÚ. V rámci zahraničnopolitických tém sa partneri venovali politike Východného partnerstva, vývoju na Ukrajine, transatlantickým väzbám a vzťahom medzi EÚ a Čínou.



Sté výročie narodenia pápeža Jána Pavla II. si ministri v jeho rodisku uctili položením vencov pri jeho pamätníku, návštevou farského kostola Najsvätejšej Panny Márie a zápisom do pamätnej knihy v rodnom dome Jána Pavla II.



Cestu do pohraničného regiónu Korčok využil aj na návštevu Centra výnimočnosti NATO pre kontrarozviedne aktivity (NATO Counter Intelligence Centre of Excellence). Zdôraznil, že hybridné hrozby sú v dnešnom premenlivom a čoraz ťažšie predvídateľnom bezpečnostnom prostredí fenoménom, ktorému môžeme čeliť iba spoločne a koordinovane – a to nielen ako zástupcovia štátov, ale aj civilného a vojenského sektora.



"Spoločné slovensko-poľské líderstvo ponúka jedinečné príležitosti pre spoluprácu, ktorá sa ponúka v oblasti obrany," poznamenal.



V Krakove sa šéf slovenskej diplomacie stretol aj s generálnym tajomníkom Spolku Slovákov v Poľsku Ľudomírom Molitorisom. "Našim krajanom som tlmočil osobitný záujem vlády na zveľaďovaní života našich krajanov v Poľsku tak, ako je to uvedené aj v Programovom vyhlásení vlády," vyhlásil Korčok.



Minister Korčok ocenil dlhodobú a vytrvalú prácu predstaviteľov Spolku Slovákov v Poľsku, ktorí zohrávajú dôležitú úlohu pri zachovávaní tradícií, kultúrnej a jazykovej identity slovenského etnika žijúceho na hornej Orave a severnom Spiši.