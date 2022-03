Korčok: Rozhodnutie premiéra nejsť na Ukrajinu vnímam ako bezpečnostné

Na snímke podpredsedníčka vlády SR a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) prichádza na rokovanie 70. schôdze vlády SR 16. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na snímke minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak (Sme rodina) prichádza na rokovanie 70. schôdze vlády SR 16. marca 2022 v Bratislave. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 16. marca (TASR) - Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) vníma rozhodnutie premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) necestovať na Ukrajinu ako bezpečnostné, nie ako politické. Uviedol to pred rokovaním vlády. Návštevu troch predsedov vlády na Ukrajine považuje Korčok za silné a odvážne gesto.povedal Korčok s tým, že Heger sa neschoval. Bezpečnosť má podľa Korčoka svoj význam a úlohou bezpečnostných zložiek je chrániť premiéra.Štátny tajomník Ministerstva obrany SR Marian Majer nechce špekulovať o tom, prečo premiéri iných krajín do Kyjeva cestovali a Heger nie.povedal. Upozornil, že vláda samotná vyjadruje naďalej veľmi konzistentný postoj k podpore Ukrajiny brániacej sa ruskej agresii.Vicepremiérka Veronika Remišová (Za ľudí) si myslí, že bezpečnosť premiéra je dôležitejšia ako gestá. Dôležité sú podľa nej konkrétne činy.podotkla.Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) ocenil symbolickú cestu troch predsedov vlád na Ukrajinu. Myslí si, že mala zmysel. Rozhodnutie premiéra nejsť na Ukrajinu rešpektuje.Heger neodcestoval do Kyjeva spolu s predsedami vlád Českej republiky, Poľska a Slovinska po konzultácii s bezpečnostnými zložkami. Tie mu to vyslovene neodporúčali. Návšteva mala ukázať jasnú podporu Ukrajiny zo strany štátov Európskej únie.