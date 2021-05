Korčok sa stretol s Netanjahuom aj Aškenazim, apeloval na zdržanlivosť

Tel Aviv 20. mája (TASR) - Na zdržanlivosť a primeranosť pri používaní sily vyzval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok počas svojej štvrtkovej návštevy Izraela, kde sa stretol s premiérom Benjaminom Netanjahuom a rezortným partnerom Gabrielom Aškenazim. TASR o tom informoval Tlačový odbor MZV.



"Tlmočil som podporu práva Izraela na sebaobranu a zaručenie bezpečnosti jeho občanov. Zároveň som ale apeloval na zdržanlivosť a primeranosť pri používaní sily s ohľadom na bezpečnosť civilného obyvateľstva. Povedal som, čo cítia aj naši občania na Slovensku, totiž, že ľudský život má rovnakú hodnotu všade na svete, či v Izraeli alebo v Palestíne," uviedol Korčok.



"Som rád, že Slovensko je súčasťou intenzívneho medzinárodného diplomatického úsilia, keďže dnes paralelne so mnou v Izraeli rokovali aj nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas a český minister zahraničných vecí Jakub Kulhánek," povedal Korčok.



"Rovnako sme podrobne hovorili o perspektívach mierového riešenia izraelsko-palestínskeho konfliktu, ktorý sa dlhodobo nachádza v patovej situácii. Trvalý mier a udržateľné riešenie je možné dosiahnuť len na základe rokovaní vedúcich k dvojštátnemu usporiadaniu v súlade s rezolúciami Bezpečnostnej rady OSN a na základe medzinárodne odsúhlasených parametrov," dodal šéf slovenskej diplomacie.



Jedným z kľúčových predpokladov obnovenia rokovaní je podľa neho vyrovnanie sa nielen s militantným pôsobením Hamasu, ale aj urýchlené uskutočnenie volieb do orgánov palestínskej samosprávy, ktoré sa nekonali už 15 rokov.



S cieľom získať komplexný pohľad na dianie požiadal minister Korčok o stretnutie so svojím palestínskym rezortným partnerom Rijádom Malkím v Ramalláhu. Potvrdil tiež svoj záujem o rokovania s predstaviteľmi Palestínskej samosprávy zamerané na deeskaláciu konfliktu, obnovenie politického dialógu a naplnenie túžby obyvateľov Izraela a palestínskych území žiť v mieri.