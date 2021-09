Korčok sa stretol s predsedom Valného zhromaždenia OSN Šáhidom

New York 22. septembra (TASR) - Šéf slovenskej diplomacie Ivan Korčok sa v utorok stretol v New Yorku s predsedom Valného zhromaždenia (VZ) OSN Abdulláhom Šáhidom, ktorý je ministrom zahraničných vecí Maldivskej republiky.



Korčok vyjadril presvedčenie, že súčasný predseda VZ OSN ako zástupca malých ostrovných štátov prinesie na pôdu svetovej organizácie úplne nový pohľad na riziká klimatických zmien .



"Som... presvedčený, že ako zástupca malých ostrovných štátov, ktoré sú najviac postihnuté aktuálnymi výzvami, prinesie na pôdu OSN do New Yorku úplne nový pohľad a priame osobné skúsenosti, ktoré mnoho jeho predchodcov jednoducho nemalo. Ako minister, ktorý pochádza z ostrovnej krajiny s priemernou nadmorskou výškou 2 metre, veľmi dobre pozná problém klimatickej zmeny a riziko nárastu hladiny svetových oceánov," uviedol minister Korčok.



TASR o tom informoval komunikačný odbor MZV SR.