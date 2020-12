Korčok: Schválenie bezpečnostnej a obrannej stratégie je zásadný krok

Bratislava 16. decembra (TASR) - Schválenie Bezpečnostnej stratégie SR a Obrannej stratégie SR na vláde je zásadným krokom. Dokumenty majú priniesť ucelený pohľad na aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Ich prijatie znamená zodpovedný prístup voči občanom a ich bezpečnosti. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol v stredu počas rokovania vlády. Schválenie dokumentov ocenil aj minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO). O návrhoch dokumentov bude ešte hlasovať Národná rada SR.



Svet v súčasnosti nie je bezpečný a situácia je ťažko predvídateľná, poznamenal Korčok. Potrebný je preto podľa neho jednotný pohľad štátu. "V bezpečnostnej stratégii vláda zodpovedným spôsobom reflektuje, ako zásadne sa zmenil svet, bezpečnostná situácia od roku 2005, pretože odvtedy máme platnú bezpečnostnú a obrannú stratégiu," povedal Korčok.



Stratégie predložia aj do parlamentu. Podľa Korčoka chcú získať podporu aj opozičných poslancov. Na stratégie nadviažu ďalšie opatrenia a dokumenty týkajúce sa napríklad kybernetickej bezpečnosti a boja proti dezinformáciám. Ako doplnil Naď, z dokumentov bude vychádzať aj vojenská stratégia či dlhodobé plány rozvoja ozbrojených síl a rezortu obrany. Z bezpečnostnej situácie musí podľa neho vychádzať aj modernizácia armády.



Obranná stratégia SR určuje základné prístupy Slovenska k zabezpečovaniu svojej obrany. Okrem nadväznosti na novú Bezpečnostnú stratégiu SR definuje konkrétne a aktuálne východiská obrannej politiky, jej ciele, spôsoby a nástroje ich napĺňania. SR v nej deklaruje zodpovednosť za vlastnú obranu. V rámci kolektívnej obrany označuje ako najúčinnejší spôsob členstvo v NATO.



Bezpečnostná stratégia SR konštatuje, že globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR. Hrozby a výzvy, ktorým čelíme, sú čoraz zložitejšie, previazanejšie, bezprostrednejšie a majú väčšie dôsledky na našu bezpečnosť. Dokument pomenúva aktuálne hrozby a oblasti, ktorým sa treba na udržanie bezpečnosti venovať.



Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo. Posledné parlamentom schválené stratégie sú z roku 2005.