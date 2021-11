Korčok: Šírenie manipulácií a klamstiev je hrozbou pre demokraciu

Bratislava 10. novembra (TASR) - Šírenie manipulácií a klamstiev v politike a verejnom priestore je vážnou hrozbou pre demokraciu. Dôležitým kľúčom k úspešnému boju proti dezinformáciám sú kritické myslenie, mediálna gramotnosť a strategická komunikácia. Povedal to šéf slovenského rezortu diplomacie Ivan Korčok (nominant SaS) v diskusii na medzinárodnom kongrese ITAPA 2021. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



"Dezinformácie zasahujú do života každého z nás. To, či dokážeme minimalizovať ich negatívny dosah, je jednou z kľúčových otázok odolnosti našej demokracie, stability a bezpečnosti. Boj s dezinformáciami je a bude maratónom, nie šprintom, a jednoznačne bude pre Slovensko a svet misiou na roky dopredu," skonštatoval Korčok.



Podčiarkol zároveň dôležitosť toho, aby o zahraničnopolitickom smerovaní našej krajiny rozhodovali informované postoje našich občanov, a nie cielené šírenie neprávd a konšpirácií. Cesta k tomu, ako vytvoriť podmienky pre informované rozhodnutia verejnosti na základe faktov a nie konšpirácií, nesmie podľa ministra viesť k obmedzovaniu slobody slova či myslenia. "Ide nám o nastavenie jasných pravidiel fungovania digitálnych platforiem, aby nemohli svojvoľne určovať, aký obsah sa môže šíriť na sociálnych sieťach a aký nie," poznamenal Korčok.



Bratislavské podujatie ITAPA je najvýznamnejšou platformou v oblasti digitalizácie spoločnosti a verejnej správy na Slovensku. Už po dvadsiaty rok sa na ňom stretáva IT komunita, politickí činitelia, ako aj predstavitelia verejnej správy a akademickej obce.