Korčok: Slová bieloruského veľvyslanca potvrdzujú vážnosť situácie

Bratislava 16. augusta (TASR) - Vyjadrenie bieloruského veľvyslanca na Slovensku Igora Alexandroviča Leščeňu, ktorý podporil účastníkov protestov vo svojej krajine, potvrdzuje vážnosť situácie v Bielorusku po nedávnych prezidentských voľbách. Pre TASR to v nedeľu uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS).



"Slovenská diplomacia zaznamenala zásadné vyjadrenie bieloruského veľvyslanca na Slovensku. To, čo hovorí, potvrdzuje aj naše hodnotenie súčasnej situácie v Bielorusku, ktorá je taká vážna, že sa k nej verejne a kriticky vyjadruje aj predstaviteľ bieloruskej diplomacie. Je to signál od seniorného bieloruského diplomata, ktorý takýmto odvážnym a jasným postojom prejavuje podporu svojim spoluobčanom," povedal Korčok.



Leščeňa vo videu zverejnenom cez víkend na sociálnych médiách vyjadril ako prvý vedúci diplomatického zastupiteľstva svojej krajiny solidaritu s protestujúcimi. "Som solidárny s tými, ktorí vyšli do ulíc bieloruských miest v rámci pokojných sprievodov, aby bolo ich hlas počuť. Ako rodák z mesta Žodzina som s vami - pracovníkmi BelAZ-u a kováčskeho závodu..." uviedol Leščeňa.



Po prezidentských voľbách z 9. augusta sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti odmietajú oficiálne výsledky volieb, podľa ktorých znova jasne zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Polícia počas násilných zásahov voči protestujúcim zatkla vyše 6700 ľudí. Stovky osôb utrpeli zranenia a predstavitelia Bieloruska potvrdili dve úmrtia počas nepokojov.