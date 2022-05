Korčok: Slovensko jednoznačne podporí vstup Fínska a Švédska do NATO

Berlín 15. mája (TASR) - Slovensko jednoznačne podporí vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie v prípade, že sa pre takýto krok rozhodnú obe tieto krajiny. Na dvojdňovom neformálnom stretnutí šéfov diplomacií NATO v Berlíne, ktoré sa skončilo v nedeľu, to uviedol minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok.



TASR o tom v nedeľu informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.



Fínsky prezident Sauli Niinistö a premiérka Sanna Marinová už v nedeľu napoludnie oznámili, že ich krajina podá v nasledujúcich dňoch prihlášku do NATO. Ešte v priebehu nedele by mali svoj postoj k podaniu žiadosti o vstup do Aliancie oznámiť švédski sociálni demokrati premiérky Magdaleny Anderssonovej.



"Už teraz chcem zdôrazniť, že ak sa Fínsko a Švédsko rozhodnú vstúpiť do NATO, budú v tom mať úplnú podporu Slovenskej republiky. Spravíme všetko preto, aby sa tak stalo čo najrýchlejšie. Je to v našom vlastnom záujme," uviedol Korčok.



Zdôraznil, že vstupom Fínska a Švédska, ktoré sú dlhodobo blízkymi partnermi NATO, by sa celá Aliancia politicky aj vojensky posilnila. Obidve krajiny majú podľa neho veľké a vyspelé armády, ktoré by boli významným prínosom pre kolektívnu obranu.



"Ruská agresia doslova zjednotila celé demokratické spoločenstvo,“ domnieva sa minister Korčok, ktorý vyzdvihol skutočnosť, že spojenci z NATO vrátane Slovenska posielajú Ukrajine vojenskú techniku a výzbroj, ktorú Kyjev potrebuje, aby sa mohol ubrániť ruskej agresii.



Stretnutie v Berlíne bolo historicky prvým neformálnym rokovaním ministrov zahraničných vecí Aliancie.