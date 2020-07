Korčok: Slovensko rieši s Londýnom spor o zoznam bezpečných krajín

Brusel 13. júla (TASR) - Je to lapsus britskej strany, slovenská diplomacia to rieši, ale hlavné slovo majú epidemiológovia. Týmito slovami komentoval v pondelok minister zahraničných vecí SR Ivan Korčok skutočnosť, že Spojené kráľovstvo v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu nezaradilo Slovensko na zoznam bezpečných krajín.



Šéf slovenskej diplomacie po skončení zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci v Bruseli upozornil, že to, že vôbec došlo k tomuto stavu je aj dôsledkom brexitu. Briti už podľa neho totiž nesedia za jedným rokovacím stolom s ostatnými členskými krajinami EÚ a nekomunikujú priamo s nimi.



"Myslím si, že v tomto týždni - tak ako v tom predchádzajúcom - budú z našej strany pokračovať aktivity po diplomatickej línii. Nad týmto sedia epidemiológovia. Ale zopakujem, pre nás je to nepochopiteľné. Slovensko je bezpečná krajina, top krajina z hľadiska miery nakazenia a preto nepredstavujeme riziko pre žiadnu inú krajinu," vysvetlil Korčok. Spresnil, že to považuje za "lapsus" britskej strany a zdôraznil, že jeho rezort po diplomatickej línii robí čo môže.



Na otázku TASR či je nejaký dátum dokedy Slovensko očakáva odpoveď britskej strany, Korčok uviedol, že britskí diplomati a epidemiológovia pravidelne prehodnocujú zoznam bezpečných krajín.



Za lapsus Londýna vzniknutú situáciu považuje aj preto, lebo Slovensko je na britskom zozname kam Briti môžu bezpečne cestovať, pričom ale nezaradili Slovensko na zoznam bezpečných krajín pre cestujúcich prichádzajúcich do Británie.



"Na tomto robíme, ale opakujem, toto nie sú diplomatické rozhodnutia, ani politické. Vždy som odmietal robiť politické rozhodnutia o zdraví. Takže aj tu posledné slovo majú tí, ktorí nad tým sedia. A niekedy, a v tomto prípade je to Británia, sa nám to nemusí páčiť," uviedol v závere rozhovoru.





Spravodajca TASR Jaromír Novak