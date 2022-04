Korčok: Slovenskí diplomati, kriminalisti a znalci dorazili do Kyjeva

Som veľmi rád, že náš diplomatický team spolu s kriminalistami a súdnymi znalcami, ktori budú spolupracovať s Generálnou prokuratúrou pri dokumentovani vojnových zločinov, šťastne dorazil do ukrajinskej metropoly. Verím, že čoskoro otvoríme našu ambasádu v Kyjeve. — Ivan Korcok (@IvanKorcok) April 21, 2022

Kyjev/Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovenský diplomatický tím, kriminalisti a znalci vo štvrtok večer dorazili do Kyjeva. Majú tam vyhodnocovať bezpečnostnú situáciu a pomáhať pri vyšetrovaní vojnových zločinov. Hneď, ako to bude bezpečné, Slovensko plánuje obnoviť činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve. Na Twitteri o tom informoval minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok, informuje TASR.napísal Korčok v príspevku.Len čo príde z Kyjeva informácia o udržateľnej bezpečnostnej situácii, bude podľa jeho vyhlásenia ambasáda opäť plne funkčná.doplnil.Priblížil, že v konvoji sa nachádza aj osem expertov, konkrétne štyria kriminalisti a štyria forenzní experti, ktorí budú k dispozícii generálnej prokuratúre Ukrajiny.ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve začiatkom marca evakuovali po zhodnotení bezpečnostnej situácie. Rezort diplomacie neskôr premiestnil sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Týmto krokom chcelo Slovensko ukázať, že zostáva na Ukrajine prítomné. V Užhorode pôsobili pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva.