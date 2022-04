Korčok: Slovenský inštitút v Jeruzaleme otvára novú kapitolu vzťahov

Jeruzalem 13. apríla (TASR) - Otvorenie Slovenského inštitútu v Jeruzaleme začína novú kapitolu vzťahov medzi Slovenskom a Izraelom. Povedal to v stredu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



Korčok spolu s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom a ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Milanom Krajniakom v stredu slávnostne otvoril Slovenský inštitút v Jeruzaleme.



"Tento kúsok slovenskej pôdy v Jeruzaleme bude miestom stretnutí nielen pre umelcov a predstaviteľov kultúrnej obce, ale aj všetkých priateľov Slovenska a Izraela vrátane tisícov slovenských pútnikov, ktorí zavítajú každoročne do Svätej zeme," uviedol minister Korčok. Dodal, že rezort diplomacie SR má aktuálne vo svete deväť kultúrnych inštitútov, pričom len dva z nich sú mimo územia Európskej únie – v Moskve a Jeruzaleme.



Korčok podľa svojich slov kultúrnu diplomaciu vníma ako "jeden z najlepších nástrojov prezentácie Slovenska v zahraničí, ktorá otvára dvere novým možnostiam umeleckej spolupráce, ale aj podpore záujmov Slovenska v zahraničí".



"Aj preto je podpora kultúry a umenia jednou z priorít rezortu diplomacie," povedal.



Minister sa na slávnostnom otvorení poďakoval šéfovi izraelskej diplomacie Jairovi Lapidovi i starostovi Jeruzalema Mošemu Lionovi za ústretovosť pri zriadení inštitútu.



Slovenský inštitút v Jeruzaleme funguje už od 1. septembra 2021, z dôvodu pandemických opatrení mohol byť slávnostne otvorený až túto stredu, píše komunikačný odbor MZVEZ SR. Riaditeľom inštitútu je Jakub Urik.



Slovenské inštitúty patria do siete diplomatických inštitúcií Slovenskej republiky, ktoré riadi rezort diplomacie. Sú pevnou súčasťou nástrojov, prostredníctvom ktorých SR podporuje kultúrnu spoluprácu a rozvíja medzinárodné vzťahy, priblížil komunikačný odbor MZVEZ SR.