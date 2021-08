Korčok: Správy o postupe Talibanu do Kábulu sú zlou správou pre mier

Aktualizované informácie o postupe Talibanu za dnešný deň (15. 8.): Afganský predstaviteľ: Vojaci odovzdali Talibanu základňu Bagrám



Bratislava 15. augusta (TASR) - Aktuálne informácie o postupe hnutia Taliban až do hlavného mesta Afganistanu Kábulu sú veľmi zlou správou pre mier, stabilitu aj bezpečnosť Afganistanu i celého regiónu. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Dodal, že Slovensko apeluje na aktérov v krajine, aby predišli ďalšiemu krviprelievaniu.Podľa ministra je to zároveň zlá správa aj pre naše takmer 20-ročné pôsobenie v Afganistane, pri jeho obnove a pri pomoci jeho obyvateľom viesť dôstojný život.skonštatoval Korčok v stanovisku.vyhlásil šéf slovenskej diplomacie. Ako súčasť demokratického sveta nemôžeme podľa neho akceptovať žiadny režim, ktorý bude založený na násilnom prevzatí moci a ktorý má ako pracovnú metódu zabíjanie a masívne porušovanie ľudských práv a slobôd.Jednotky militantného hnutia Taliban začali v nedeľu podľa afganského ministerstva vnútra vstupovať do afganského hlavného mesta Kábul zo všetkých smerov. Samotný Taliban však vyhlásil, že nechce metropolu dobyť "silou" a svojim bojovníkom nariadil, aby čakali na jej okraji. Izolovaná metropola zostala jediným významných afganským mestom, ktorá po rýchlej ofenzíve Talibanu z posledných dní zostala v rukách centrálnej vlády.