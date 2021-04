Korčok: SR a Grécko chcú posilniť vzťahy, najmä ekonomickú spoluprácu

Atény 21. apríla (TASR) - Slovensko a Grécko sú pripravené posilniť svoje bilaterálne vzťahy, najmä v oblasti ekonomickej spolupráce. Počas pracovnej návštevy Atén to v stredu povedal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



V Aténach Korčok absolvoval rokovania s gréckym premiérom Kyriakosom Mitsotakisom a so šéfom gréckej diplomacie Nikosom Dendiasom.



"Zhodli sme sa na potrebe zintenzívniť politické kontakty, a to aj na najvyššej úrovni, a tiež otvárať nové príležitosti pre podnikateľské subjekty," informoval Korčok. Potenciál podľa neho existuje aj v prehĺbení spolupráce v oblastiach obrany, vzdelávania, kultúry, vedy a výskumu.



Slovenský minister na rokovaniach so svojím rezortným partnerom ocenil prebiehajúci dialóg Grécka s Tureckom, ktorý je podľa neho predpokladom pre zmiernenie napätia vo východnom Stredomorí, a zdôraznil potrebu dodržiavania medzinárodného práva pri riešení tejto situácie.



Korčok v Aténach opätovne vyjadril Grécku podporu pri zvládaní následkov migračnej krízy. V tejto súvislosti pripomenul finančnú pomoc Slovenska pre Grécko vo výške milión eur.



Šéf slovenskej diplomacie zároveň svojim gréckym partnerom tlmočil poďakovanie za prejavenú solidaritu krajín EÚ vrátane Grécka, vďaka ktorej Slovensko dostane do konca júna takmer 700.000 vakcín od konzorcia Pfizer-BioNTech.