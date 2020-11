Korčok:SR považuje SAE za dôležitého politického a obchodného partnera

Bratislava/Abú Zabí 24. decembra (TASR) - Slovensko dlhodobo považuje Spojené arabské emiráty (SAE) za jedného z hlavných politických a obchodných partnerov v regióne Blízkeho východu. Povedal to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok, ktorý v utorok navštívil túto krajinu, kde spolu s ministrom obrany SR Jaroslavom Naďom absolvovali rokovania so svojimi rezortnými partnermi.



TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR).



Korčok po rokovaní s ministrom zahraničných vecí SAE Abdalláhom ibn Zajdom Nahajánom povedal, že táto krajina predstavuje pre Slovenskú republiku "výrazný potenciál vzhľadom na jej politické postavenie, ako aj úlohu regionálneho, finančného, logistického a veľtržného centra".



Slovensko sa pripravuje na svoju účasť na svetovej výstave EXPO Dubaj na prelome rokov 2021/22 s pavilónom zameraným na jadrovú a vodíkovú energiu, ekológiu a vesmírny priemysel, uvádza sa v tlačovej správe MZVEZ SR.



"Ocenil som, že vláda Spojených arabských emirátov a príslušné miesta nám v tomto smere vychádzajú v ústrety," povedal v tejto súvislosti Korčok.



SAE sú podľa jeho slov spomedzi štátov regiónu v úsilí o diverzifikáciu národného hospodárstva asi najďalej. "Práve tu vidím priestor pre uplatnenie našich inovátorov a start-upov pri realizácii spoločných projektov," dodal šéf slovenskej diplomacie.



Korčok a jeho rezortný partner sa v rozhovore venovali i aktuálnym regionálnym a medzinárodným udalostiam vrátane historickej normalizácie vzťahov SAE s Izraelom, píše MZVEZ.



"Pevne verím, že tento proces prispeje k dosiahnutiu mieru a dlhodobej stability v regióne prostredníctvom obnovenia blízkovýchodného mierového procesu," povedal Korčok. "Predpokladom je reštartovanie priamych rozhovorov medzi Izraelom a Palestínou s cieľom dosiahnuť dvojštátne riešenie," dodal.



Korčok podľa svojich slov ministrovi zahraničných vecí SAE zdôraznil, že ďalšiemu prehĺbeniu a rozvoju vzájomných kontaktov a spolupráce medzi Slovenskom a Spojenými arabskými emirátmi by prispelo aj zriadenie veľvyslanectva SAE v Bratislave.



Ministri Korčok a Naď v nedeľu odleteli na dvojdňovú pracovnú cestu, počas ktorej navštívili Cyprus a SAE.