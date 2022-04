Korčok: SR obnoví ambasádu v Kyjeve, keď bude situácia bezpečná

Bratislava 21. apríla (TASR) - Slovensko obnoví činnosť svojho veľvyslanectva v Kyjeve, len čo bude bezpečnostná situácia udržateľná. Posúdiť ju má slovenský diplomatický tím, ktorý by mal do ukrajinskej metropoly doraziť vo štvrtok večer. Uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Môžem potvrdiť, že dnes vyrazil diplomatický tím zo Slovenska, ktorý by mal vo večerných hodinách doraziť do Kyjeva. Majú bezpečnostný sprievod. Cieľom je prísť na miesto a tam vyhodnotiť politickú situáciu, lebo politicky tam chceme byť prítomní. Tak, ako som povedal, nebudeme váhať ani minútu s tým, aby sme otvorili náš zastupiteľský úrad, ale zároveň musíme veľmi zvažovať bezpečnostné aspekty," vyhlásil Korčok.







Len čo príde z Kyjeva informácia o udržateľnej bezpečnostnej situácii, bude podľa jeho slov ambasáda opäť plne funkčná. "My tam nebudeme mať pôvodné, nazvime to predvojnové počty, ale bude tam tím, ktorý de facto zatváral ambasádu," doplnil.



Priblížil, že v konvoji sa nachádza aj osem expertov, konkrétne štyria kriminalisti a štyria forenzní experti, ktorí budú k dispozícii generálnej prokuratúre Ukrajiny. "Majú na mieste zabezpečiť, aby dôkazy o zločinoch, ktoré boli spáchané, boli zhromaždené. Aby ich potom mohli príslušné medzinárodné orgány vyhodnotiť a postaviť zodpovedných pred súd," ozrejmil šéf slovenskej diplomacie.



Slovenskú ambasádu v ukrajinskom Kyjeve začiatkom marca evakuovali po zhodnotení bezpečnostnej situácie. Rezort diplomacie neskôr premiestnil sídlo veľvyslanectva z Kyjeva do ukrajinského Užhorodu. Týmto krokom chcelo Slovensko ukázať, že ostáva v Ukrajine prítomné. V Užhorode pôsobili pracovníci, ktorí boli evakuovaní z Kyjeva.