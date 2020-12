Korčok: Stále je šanca na dohodu medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom

Bratislava 2. decembra (TASR) – Slovensko síce nepracuje s negatívnym scenárom, že medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom nepríde k dohode upravujúcej vzájomné vzťahy po decembri 2020, musí však rátať aj s touto možnosťou. Po zasadnutí vlády, ktorá v stredu schválila správu o aktuálnom stave rokovaní o budúcich vzťahoch medzi Európskou úniou a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska, to uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS). "Stále je podľa mňa šanca, že sa že sa dohoda zrodí,“ uviedol šéf slovenskej diplomacie.



"Je naozaj dôležité, využiť na to nie dni, ale doslova aj najbližšie hodiny. Na stole je 750-stranový text, pri ktorom sa rokuje prakticky o každom jednom slovíčku," priblížil Korčok. Upozornil, že situáciu monitoruje zriadená medzirezortná koordinačná skupina, ktorá má za sebou 18 stretnutí. "Stredajšie uznesenie kabinetu jej dalo nový impulz mobilizácie, aby sa na úrovni jednotlivých ministerstiev zintenzívnil skríning oblastí, ktoré bude potrebné riešiť v prípade krachu dohody, či už v oblasti dopravy, sociálneho zabezpečenia, pohybu tovarov a osôb atď. "Našou snahou je, aby v prípade, že nedôjde k dohode, bol dosah na našich občanov v Británii čo najmenší," povedal Korčok s naznačením, že k tomu budú smerovať prípadné nevyhnutné bilaterálne rokovania po definitívnom neúspechu snáh o spoločnú európsku dohodu. "V každom prípade, ak dohode s Úniou nedôjde, Spojené kráľovstvo sa stane treťou krajinou. S tým bude musieť rátať každý, kto si tam bude chcieť plánovať pobyt, štúdium či obchodné vzťahy," dodal minister.



Materiál, ktorý predložil rezort diplomacie, konštatuje, že v prípade rokovaní medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom nie je možné prejudikovať výsledok. "Ambiciózna a férová zmluva o budúcich vzťahoch, súčasťou ktorej má byť aj dohoda o voľnom obchode, je naďalej preferovaný reálny scenár, avšak súčasne je potrebné upozorniť, že miera rizika neúspechu rozhovorov stúpa s približujúcim sa koncom prechodného obdobia," dodalo ministerstvo.



Vzhľadom na pretrvávajúcu neistotu a akútnosť materiál upozorňuje jednotlivé ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy na potrebu vo svojej gesčnej príslušnosti zintenzívniť prípravu na novú etapu vzťahov so Spojeným kráľovstvom vrátane scenára bez dohody.



Na návrh rezortu vláda v stredu schválila aj návrh zmeny zákona o pobyte cudzincov, ktorý zavádza deklaratórny systém priznávania pobytu pre občanov Spojeného kráľovstva v SR.