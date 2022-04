Korčok: Systém S-300, na rozdiel od ruských zbraní, nikoho neohrozuje

Bratislava 8. apríla (TASR) - Systém S-300 je obranný systém a na rozdiel od ruských útočných zbraní nikoho neohrozuje. Nech Rusko skončí vojnu, prestane útočiť na Ukrajinu a nebude tu debata o S-300. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) to uviedol na sociálnej sieti v súvislosti so zverejnením informácie o darovaní S-300 Ukrajine.



"Zároveň nemôže byť ani reč o tom, že poskytnutím S-300 sme oslabili našu protivzdušnú obranu, pretože v týchto dňoch sme získali ďaleko sofistikovanejší systém protivzdušnej obrany," doplnil Korčok. Definitívne sa tak podľa neho Slovensko odpútava od dlhoročnej závislosti od ruskej techniky, ktorej pokračovanie je pri ruskej agresívnej politike neudržateľné.







Slovensko darovalo Ukrajine systém protivzdušnej obrany S-300. Potvrdil to premiér Eduard Heger (OĽANO). Vyhlásil, že darovanie systému neznamená, že Slovenská republika sa stala súčasťou ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. Ubezpečil tiež, že obranyschopnosť SR je naďalej zabezpečená.



Ako priblížil minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO), budúci týždeň má prísť na Slovensko štvrtá batéria systému Patriot od Američanov. Doplní tak dve batérie systému Patriot od Nemcov a jednu od Holanďanov. Všetky batérie postupne rozmiestnia tak, aby pokryli územie Slovenska a budú tu dovtedy, kým to bude potrebné.