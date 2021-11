Korčok: Umenie nás robí zapamätateľnými medzi partnermi

Na archívnej snímke herečka Vica Kerekes. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Martin Valihora, foto z archívu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 9. novembra (TASR) - Na to, aby ste uspeli pri obhajobe záujmov Slovenskej republiky, je dôležité, ako nás vnímajú naši partneri. Práve cez kultúru a umenie im môžeme ponúknuť istý obraz o našej krajine, možno aj trochu lepší, ako to v skutočnosti je. V utorok to v relácii Hlboká Online na TASR TV uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok.vysvetlil Korčok, prečo sa snaží v rámci diplomacie tlačiť kultúru do popredia.Myslí si, že dať o sebe vo svete vedieť ako o kultúrnom priestore je veľmi dôležité aj v diplomacii a má to podľa neho aj obrovský ekonomický význam.Za cestu, ako zviditeľniť slovenské umenie na trhu, Korčok považuje neuzatváranie sa do slovenských inštitútov, ale dostať slovenské umenie do tamojších verejných inštitúcií. Ako pripomenul, slovenské inštitúty pôsobia v deviatich svetových metropolách.Riaditeľ Slovenského Inštitútu v Jeruzaleme Jakub Urik uviedol, že dostať slovenské umenie do sveta nie je ľahké. Preto ho teší, že v Izraeli je o naše umenie obrovský záujem naprieč všetkými žánrami.načrtol koncepciu prezentovania slovenskej kultúry v zahraničí.Budúcnosť kultúrnej diplomacie za súčasného nastavenia vidí Urik pozitívne.dodal.Herečka Vica Kerekes vyjadrila sklamanie, že slovenské ani české umenie sa nedostáva do Maďarska a naopak.skonštatovala.Šéf slovenskej diplomacie súhlasí, že v strednej Európe by sme mali viac dbať na vzájomné kultúrne poznanie. Stredoeurópsky región začína byť podľa neho vnímaný aj v Európskej únii najmä ako politický priestor, voči čomu sa podľa svojich slov ohradzuje, lebo si nemyslí, že je to dobre.Korčok v rámci propagácie slovenskej kultúry v zahraničí spomenul koncert v New Yorku s názvom Slováci v Carnegie Hall, ktorý usporiadal ako vtedajší veľvyslanec SR v USA. Na podujatí sa predstavil aj hudobník Martin Valihora.povedal Valihora. Dodal, že ďalší spôsob, ako upriamiť pozornosť na slovenských umelcov, je postaviť ich na spoločné pódium so zahraničnými interpretmi.Utorková diskusia na tému "Kultúrna diplomacia ako najlepšia forma prezentácie SR v zahraničí" bola v poradí 11. dielom cyklu relácií Hlboká Online, ktorá sa pripravuje v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ SR), ktoré má gesciu nad obsahom.