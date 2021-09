Korčok: UNESCO zohráva jedinečnú rolu v spoločnosti aj po 75 rokoch

Bratislava 8. septembra (TASR) - Vzdelávanie, veda a kultúra sú základnými piliermi modernej spoločnosti a UNESCO v tejto oblasti zohráva jedinečnú úlohu aj po 75 rokoch od svojho založenia. Zdôraznil to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS) na zasadnutí Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO, ktoré v stredu otvoril.



„Na Slovensku vnímame prítomnosť UNESCO najmä od roku 1993, keď boli na prestížny Zoznam svetového dedičstva zapísané naše prvé pamiatky. Dnes ich máme už osem. Vnímam to nielen ako vec medzinárodnej prestíže, ale aj záväzok pristupovať k týmto lokalitám s rešpektom a úctou s cieľom ich zachovania pre budúce generácie,“ uviedol Korčok a vyzdvihol úsilie a koordináciu naprieč viacerými inštitúciami na Slovensku, ako aj v zahraničí, ktoré prispeli k úspešným zápisom slovenských pamiatok do zoznamu UNESCO.



Súčasťou zasadnutia Fóra partnerov Slovenskej komisie pre UNESCO bola aj diskusia o témach vzdelávania, práce s mládežou, postavení žien vo vede, otvorenej vede a otvorených vzdelávacích zdrojoch, ochrane hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva či projektoch nominovaných na ceny UNESCO.



Šéf slovenskej diplomacie na zasadnutí vyzval tiež všetky relevantné ministerstvá a subjekty, ktorých sa to týka, aby k UNESCO skutočne pristupovali ako k „laboratóriu myšlienok“ a vyberali si to, čo je dôležité a použiteľné pre rozvoj našej krajiny a spoločnosti.



Korčok zároveň pripomenul, že Slovenská republika oznámila svoju kandidatúru do Výkonnej rady UNESCO na roky 2024 - 2027, ako aj kandidatúru do Medzivládneho výboru k Dohovoru na ochranu nehmotného kultúrneho dedičstva na roky 2022 - 2026. „V prípade úspešných kandidatúr členstvo v týchto orgánoch poskytne našej krajine príležitosť zviditeľniť svoje aktivity v rámci UNESCO, ale aj náš záujem rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a porozumenie medzi kultúrami,“ uviedol.



Slovenská komisia pre UNESCO (SK UNESCO) je zložená z 20 členov. Ide o expertov na jednotlivé programy UNESCO, zástupcov relevantných rezortov a inštitúcií.