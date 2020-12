Korčok: V čase krízy nesmieme odsúvať ľudské práva na vedľajšiu koľaj

Bratislava 10. decembra (TASR) - Ani v krízových časoch nesmieme odsúvať ľudské práva na vedľajšiu koľaj. Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) na to upozornil pri príležitosti štvrtkového Medzinárodného dňa ľudských práv. „Nesmieme dopustiť, aby osobitný charakter pandémie zmenil sociálno-ekonomickú krízu na krízu ľudskoprávnu,“ poznamenal. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Šéf rezortu diplomacie v súvislosti s medzinárodným dňom vyzdvihol tohtotýždňové vytvorenie Globálneho ľudskoprávneho sankčného režimu Európskej únie, ktorý je doplňujúcim nástrojom Únie na postihovanie porušovania ľudských práv vo svete. „Ide o unikátny nástroj, ktorým EÚ umožní cielene a efektívne sankcionovať štátnych alebo neštátnych aktérov, jednotlivcov alebo spoločnosti podieľajúce sa na vážnom potláčaní práv a slobôd. Sankčný režim sa zároveň stane dôležitou súčasťou komplexného zahraničnopolitického prístupu EÚ,“ vysvetlil.



V súvislosti s ľudskými právami Korčok tiež pripomenul, že počas uplynulého roka stály predstaviteľ SR pri OSN v Ženeve plnil funkciu podpredsedu Rady OSN pre ľudské práva. Slovenská republika rovnako podporila úsilie generálneho tajomníka OSN na pomoc najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva - obetiam domáceho násilia, starším ľudom a osobám so zdravotným postihnutím. Rovnako sa pridala k výzve vysokej komisárky OSN pre ľudské práva a Medzinárodnej aliancie pre slobodu náboženstva alebo presvedčenia na prepustenie väzňov svedomia v čase pandémie.



„Ako člen aliancie sme sa zasadili za ochranu náboženských menšín. Dôležité je i to, že Slovensko z pozície člena medzinárodnej Koalície pre slobodu médií podporilo rešpektovanie slobody médií, objektívne spravodajstvo a bezpečnosť novinárov vo svete. Dnešná situácia nemôže byť zneužitá na šírenie dezinformácií, rasistických a xenofóbnych názorov,“ zdôraznil minister.



Slovenská republika zavŕši 31. decembra svoje trojročné pôsobenie v pozícii člena Rady OSN pre ľudské práva. „Naše členstvo dokázalo jednoznačné proeurópske hodnotové ukotvenie Slovenskej republiky. Bolo jedinečnou príležitosťou opakovane potvrdiť záväzok k rešpektovaniu základných princípov demokratickej spoločnosti a právneho štátu,“ dodal Korčok.