Korčok v New Yorku rokoval so šéfom katarskej diplomacie

New York 22. septembra (TASR) - Slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok sa v utorok stretol v New Yorku so svojím katarským rezortným partnerom Muhammadom bin Abdarrahmánom Sáním, s ktorým rokoval aj o zintenzívnení vzájomnej obchodnej spolupráce.



"Katar... je vplyvnou krajinou regiónu vzhľadom na jeho pozíciu finančného, logistického a prepravného centra. Naším záujmom je intenzívnejšia hospodárska spolupráca, pričom verím, že tomuto cieľu napomôže aj moja plánovaná návšteva Kataru budúci mesiac,“ uviedol Korčok.



Šéf slovenskej diplomacie na stretnutí ocenil prínos Kataru najmä v súvislosti s pomocou pri evakuácii tisícov afganských občanov, ktorí opustili krajinu po nastolení vlády Talibanu, ako aj v rámci sprostredkúvania kontaktov s vplyvnými talibanskými predstaviteľmi.



TASR o tom informoval komunikačný odbor MZV SR. ´