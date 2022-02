Korčok: Veľvyslanectvo SR v Kyjeve zostáva naďalej funkčné

Bratislava 26. februára (TASR) - Veľvyslanectvo SR v Kyjeve zostáva naďalej funkčné v minimalistickom zložení pod vedením veľvyslanca Mareka Šafina. Oznámil to v sobotu minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivan Korčok (nominant SaS). Zároveň potvrdil, že slovenský diplomatický konvoj vypravený v piatok (25. 2.) z Kyjeva je v bezpečí na území Rumunska a smeruje na Slovensko.



"Som hrdý na našich diplomatov a kolegu z Ministerstva obrany SR, ktorí zostávajú v Kyjeve, lebo sami požiadali o to, aby tam vo veľmi zložitých podmienkach pomohli našim občanom, ktorí hľadajú útočisko na našom veľvyslanectve," uviedol šéf slovenskej diplomacie.



Na veľvyslanectve SR v Kyjeve hľadajú útočisko aj občania iných krajín Európskej únie a aj iných štátov. "Pomôžeme v rámci kapacít na veľvyslanectve komukoľvek,“ vyhlásil Korčok. Situáciu v Kyjeve ministerstvo permanentne vyhodnocuje.



Minister zahraničných vecí zároveň potvrdil informáciu, ktorú zverejnil minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO), že evakuačná kolóna slovenského zastupiteľského úradu z Kyjeva prekročila v sobotu ráno hranice do Rumunska. K evakuačnej kolóne sa podľa ministra pridali i "kolegovia zo slovinského veľvyslanectva v Kyjeve".