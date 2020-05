Korčok: Vláda bude aktívne podporovať OSN v jej úsilí podporovať mier

Bratislava 8. mája (TASR) - Nová slovenská vláda bude aktívne podporovať Organizáciu Spojených národov (OSN) v jej úsilí podporovať udržateľný mier na svete. Vyhlásil to minister zahraničných vecí a európskych záležitosti SR Ivan Korčok (nominant SaS) počas svojho piatkového vystúpenia na zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN pri príležitosti 75. výročia ukončenia druhej svetovej vojny. TASR o tom informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVaEZ) SR.



Rezort diplomacie doplnil, že podujatie zorganizovalo Estónsko, ktoré v máji predsedá Bezpečnostnej rade OSN. V diskusii vystúpilo viac ako 50 ministrov zahraničných vecí. Šéf slovenskej diplomacie poukázal aj na obete holokaustu a etnických čistiek, ako aj osudy tých, ktorí prišli o život pri oslobodení Európy.



"Musíme zabezpečiť, aby sa na tieto udalosti nikdy nezabudlo a najmä, aby sa už neopakovali," zdôraznil minister pred hlavnými hosťami podujatia.



"V tomto roku si tiež pripomíname 75. výročie vzniku OSN. To nám pripomína hlavný dôvod jej založenia - odhodlanie vytvoriť mierumilovnejší, prosperujúcejší a spravodlivejší svet. Pri pohľade do budúcnosti som presvedčený, že poučenie z druhej svetovej vojny musí inšpirovať prácu celej OSN," doplnil.



Rovnako pripomenul, že v krajinách s dlhotrvajúcimi ozbrojenými konfliktmi spôsobuje pandémia ochorenia COVID-19 oveľa širšie humanitárne dôsledky. "V tejto súvislosti oceňujem iniciatívy generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa, ktorý vyzval na globálne prímerie a inicioval vytvorenie fondu na humanitárnu pomoc pre najchudobnejšie krajiny v boji proti pandémii," uzavrel.