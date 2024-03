Korčok: Vláda SR vedie Slovensko do izolácie

Bratislava 6. marca (TASR) - Vláda SR vedie Slovensko do izolácie. Vyhlásil to kandidát na prezidenta Ivan Korčok v reakcii na avizované odloženie česko-slovenských vládnych konzultácií zo strany ČR. Česká vláda k tomuto kroku pristupuje pre zahraničnú politiku Slovenskej republiky.



"Je to bezprecedentný krok a plnú zodpovednosť za zhoršenie vzťahov s Českom nesie slovenská strana," skonštatoval Korčok s tým, že slovenská vláda páli mosty k susedom, zbavuje sa spojencov a vážne poškodzuje národno-štátne záujmy.



Český premiér Petr Fiala po stredajšom rokovaní vlády oznámil, že Česko odložilo česko-slovenské medzivládne konzultácie. Spoločné zasadnutie vlád, ktoré sa malo uskutočniť na prelome apríla a mája v ČR, nebude. Jedným z dôvodov je aj minulotýždňová schôdzka slovenského ministra zahraničných vecí Juraja Blanára (Smer-SD) so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom. "Nepovažujeme za vhodné, aby sme uskutočnili v budúcich týždňoch či mesiacoch medzivládne konzultácie s vládou Slovenskej republiky tak, ako sme o nich uvažovali a ako sme sa na nich dohodli," oznámil Fiala s tým, že spolupráca medzi krajinami sa nekončí.