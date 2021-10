Korčok: Vlčan vie, čo má robiť vo veci skupovania pôdy zo zahraničia

Bratislava 14. októbra (TASR) - Minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan (nominant OĽANO) vie, čo má robiť v súvislosti s nákupom slovenskej pôdy zo zahraničia. Téme sa bude venovať a pracuje na nej s expertmi. Počas štvrtkového rokovania vlády to uviedol minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).



"Minister Vlčan je ten, ktorý po tom, keď maďarská vláda prijala legislatívu na fond (na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí, pozn. TASR), sa o to zaujímal," podotkol Korčok.



Minister berie na vedomie rozhodnutie maďarskej vlády, ktorým odvolala uznesenie o nákupe pôdy v zahraničí. "Beriem to ako dôkaz, že Slovensko otvorilo relevantnú tému, lebo ak by nebola relevantná, tak maďarská strana neurobí toto rozhodnutie," povedal Korčok. Nechcel špekulovať o tom, či Maďari neotvoria tému skupovania pôdy zas o nejaký čas.



Vlčan pred štvrtkovým rokovaním vlády informoval, že predstaví legislatívu, ktorá lepšie ochráni slovenskú pôdu pred nákupom zo zahraničia.



Maďarský premiér Viktor Orbán v júli nariadil, aby minister zahraničných vecí do konca septembra zriadil fond s rámcom 400 miliónov eur, ktorý by bol "základom na rozširovanie domácich poľnohospodárskych podnikov v zahraničí," pričom 70 percent fondu malo byť hradených zo štátneho rozpočtu. V maďarskom štátnom vestníku v utorok (12. 10.) večer zverejnili okamžité odvolanie vládneho nariadenia o zriadení fondu na nákup poľnohospodárskej pôdy v zahraničí.