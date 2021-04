Korčok: Vyhostenie diplomatov SR z Ruska je recipročný symetrický krok

Bratislava 28. apríla (TASR) - Vyhostenie troch diplomatov zo slovenského veľvyslanectva v Moskve berie minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS) na vedomie. Poukázal, že ide o recipročný symetrický krok z hľadiska jeho rozsahu i času, ktorý dostali diplomati na opustenie Ruska. Ubezpečil, že slovenskí príslušníci diplomatických misií pôsobia striktne v súlade s medzinárodnými normami. Želá si, aby vzťahy s Ruskou federáciou boli založené na vzájomnom rešpekte a spolupráci.



"Samozrejme, že je to zásah do chodu našej ambasády, pretože traja kolegovia, ktorí budú musieť opustiť Ruskú federáciu, nám budú chýbať, ale verím, že sa s tým vyrovnáme, rovnako ako tomu bolo v auguste minulého roka, keď sme pristúpili my a ruská strana odpovedala rovnakým spôsobom. Urobím maximum preto, aby naša ambasáda v Moskve fungovala," vyhlásil Korčok s tým, že ide o situácie, ktoré diplomacia pozná.



Korčok na spoločnej tlačovej konferencii s novým českým ministrom zahraničných vecí Jakubom Kulhánkom povedal, že sa bude zaujímať o ďalšie kroky v kríze česko-ruských vzťahov. Slovensko podľa Korčoka urobilo to, čo avizovalo, dodal, že sme v našej reakcii stáli na správnej strane a konali sme aj na základe závažnych informácií slovenských spravodajských služieb. Kulhánek označil slovenskú reakciu za veľmi komplexnú, takisto ocenil podporu Bratislavy v rámci vyjednávaní o oficiálnych vyhláseniach EÚ a NATO.



Rusko vyhostí troch pracovníkov slovenského veľvyslanectva v Moskve v odvete za gesto solidarity Slovenska s Českou republikou v kauze výbuchov v muničných skladoch vo Vrběticiach. Územie Ruska musia opustiť do 5. mája. Slovenskí predstavitelia preukázali svojím rozhodnutím podľa Moskvy "falošnú solidaritu" s ČR.



Slovensko 22. apríla vyhlásilo za nežiaduce osoby troch zamestnancov ruskej diplomatickej misie v SR. Urobilo tak na znak solidarity s Českou republikou, ktorá podozrieva ruských agentov v spojitosti s výbuchmi v muničnom sklade v obci Vrbětice z roku 2014.