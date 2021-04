Korčok vyjadril podporu Českej republike

Bratislava/Praha 18. apríla (TASR) – Slovensko podporuje diplomatické kroky Českej republiky, ako aj všetky opatrenia na zaručenie bezpečnosti českých občanov v súvislosti so zisteniami okolností výbuchu v muničnom sklade Vrbětice, do ktorého boli zrejme zapojení ruskí agenti. Po telefonáte so svojim českým rezortným partnerom Janom Hamáčkom to na Facebooku v nedeľu napísal slovenský minister zahraničných vecí Ivan Korčok.







Česko v sobotu oznámilo vyhostenie 18 pracovníkov ruskej ambasády v Prahe, ktorí boli identifikovaní ako dôstojníci tajných služieb. Dôvodom bolo podozrenie zo zapojenia dôstojníkov ruskej vojenskej rozviedky do výbuchu muničných skladov v obci Vrbětice v Zlínskom kraji z októbra a decembra 2014.



Tieto udalosti podľa Korčoka "potvrdzujú dlhodobé zistenia našich spravodajských služieb, že aj naše krajiny sú cieľom operácií zameraných proti ich bezpečnosti a stabilite".



Korčok zároveň informoval, že podporu Slovenska ČR vyjadrí aj osobne na rokovaní šéfov diplomacie členských štátov EÚ, ktoré sa uskutoční v pondelok 19. apríla. Dodal, že "vyzdvihne význam spolupráce spojeneckých spravodajských služieb, ktoré majú kľúčovú úlohu pri zaručení vnútornej bezpečnosti a ochrane našich štátnych záujmov".