Korčok vyjadril znepokojenie nad nárastom nacionalizmu v Čiernej Hore

Bratislava 16. júla (TASR) - Šéf rezortu zahraničia Ivan Korčok (nominant SaS) vyjadril znepokojenie nad nárastom nacionalizmu na západnom Balkáne a obzvlášť v Čiernej Hore, ako aj nad pokusmi o prekreslenie hraníc v tomto regióne. "Jednoznačne podporujeme zachovanie územnej celistvosti a suverenity krajín západného Balkánu," uviedol minister po piatkovom stretnutí s prezidentom Čiernej Hory Milom Djukanovičom, ktorý je na oficiálnej návšteve Slovenska. TASR o tom informovali z komunikačného odboru Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR.



Rozhovoru podľa ministerstva dominovali predovšetkým témy ďalšieho prehlbovania slovensko-čiernohorských vzťahov vrátane posilnenia ekonomickej dimenzie, integrácie Čiernej Hory, ako aj ďalších krajín západného Balkánu do EÚ, situácie v regióne i boja s pandémiou ochorenia COVID-19.



Korčok upriamil pozornosť na vysokú úroveň bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom a Čiernou Horou, ktorá by sa mohla pozitívne premietnuť do obchodno-ekonomickej spolupráce. "Čierna Hora má záujem o investície a know-how v oblastiach digitálnej transformácie či smart cities, kde by sa mohli presadiť slovenské subjekty," zdôraznil minister.



Prezident Djukanovič informoval slovenského šéfa diplomacie o aktuálnej vnútropolitickej situácii v Čiernej Hore. "Pri príležitosti 15. výročia obnovenia samostatnosti Čiernej Hory pripomenul historický vklad slovenskej diplomacie pri znovunadobudnutí samostatnosti krajiny. Poďakoval tiež za nezištnú pomoc SR, ktorá od začiatku pandémie presiahla výšku 100.000 eur a smerovala predovšetkým do zdravotníctva," doplnili z komunikačného odboru MZVEZ SR s tým, že veľkú časť tejto pomoci osobne odovzdal minister Korčok počas návštevy Podgorice vo februári tohto roka.